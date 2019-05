Il destino e la purezza della nostra coscienza

Sei lì per lavoro. In vacanza. È il tuo regalo di compleanno.

Sei in bagno. In cucina. In camera. Nella hall dell’albergo.

Sei vestito pesante. In camicia. Ti sei appena infilato il pigiama.

Dopo le scosse del terremoto, tuo figlio non si riprende dallo spavento e t’impegni a distrarlo. La tua ragazza prova a telefonare alla mamma: la paura la fa parlare a voce alta. Tua moglie chiede silenzio e una medicina per il mal di testa: non la trova, l’hai lasciata in macchina. «Vai tu a prenderla?» ti chiede. Vai tu, certo, t’infili il cappotto ed esci.

La valanga travolge l’albergo e tu ti trovi su una mattonella o su quella accanto e questo dettaglio, che in qualunque momento è insignificante, in quel momento segna la differenza tra la vita e la morte. La valanga travolge l’albergo e tu assisti alla scena dal parcheggio di fronte. Hai una medicina per il mal di testa in mano, sei fuori e vorresti con tutto te stesso essere lì dentro.

Doveva andare così, si dice. Non c’è niente che ci rassicuri e ci terrorizzi di più. È una carezza atroce. Per accettare il destino, i pagani l’avevano rappresentato come una divinità a cui persino gli dei dovevano sottostare. “Destino” è letteralmente “ciò che è fisso, immobile”, roccia delle esistenze umane, granito che non possiamo scalfire né muovere.

Una distesa sconfinata di neve è nera come l’abisso.

Le turbine che, dopo la valanga, cercano di raggiungere l’albergo, procedono lentissime: non riescono a percorrere più di settecento metri a ora e a lungo devono fermarsi per le condizioni atmosferiche. Alcuni soccorritori decidono, quindi, di continuare sugli sci. Avanzano così per tre ore. A indicare il percorso, la luce delle torce sui caschi. Si preparano a vedere la cosa più terribile da vedere e al tempo stesso sperano di non vederla. Alle quattro di notte sono i primi a raggiungere l’albergo: lo trovano spostato di decine di metri. In mezzo al niente, sentono di non potere niente. Dopo ore di scavi, trovano corpi morti. Ciò nonostante, continuano a scavare. Dopo quarantadue ore di fatica e di gelo, vengono estratte vive dieci persone, di cui quattro bambini. E la neve sembra tornare un po’ più bianca.

Veniamo da decenni in cui, in ambito sociale, sono state esaltate le figure dei duri, degli strafottenti, degli sprezzanti. Come augurio, gli adolescenti hanno preso a dirsi: “Spacca!”.

Sempre più il mondo ci sta dimostrando che i più forti in assoluto, invece, sono quelli che raccolgono.

Quanti di noi farebbero ciò che questi professionisti hanno fatto e fanno? E per chi? Per un parente? Per chi amiamo? E per un estraneo?

Sempre più il mondo ci sta dimostrando che la salvezza non ha a che fare tanto con il sangue o con l’amore: ha a che fare soprattutto con la coscienza.

Forse anche i soccorsi fanno parte del destino. O forse il destino davvero non si muove, ma davanti alla purezza tenace della nostra coscienza, si può commuovere.

© Riproduzione riservata