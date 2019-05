Gentiloni: «Poteri straordinari alla Protezione civile e per la ricostruzione»

Ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa» su Rai3 , il premier Paolo Gentiloni ha risposto a domande sull’emergenza in corso nel Centro Italia, parlando di una serie di eventi straordinari tra «una nevicata che non si vedeva da 45 anni e tre scosse di terremoto di magnitudo molto alta. Non diamo l'idea che questo livello di emergenza sia normale». Gentiloni ha difeso la Protezione civile parlando di reazione straordinaria ad un evento straordinario. «La reazione all'emergenza straordinaria è stata straordinaria. Non solo li ringrazio ma li difendo abbiamo un sistema di protezione civile che dobbiamo tenerci stretto, è tra i migliori al mondo».

Sui ritardi nel lanciare l’allarme il premier ha detto che si affida alle indagine delle autorità competenti. «Attenzione a scatenare questa voglia di trovare capri espiatori - ha detto il premier -. Temo un Paese incattivito che cerca subito il giustiziere e il capro espiatorio. La verità serve a far funzionare le cose meglio, non a cercare vendette».

Quanto alla necessità di uscire dallo stato di emergenza nel tempo più breve possibile «dobbiamo dare poteri straordinari, a chi si occupa di emergenza e ricostruzione, ovvero alla Protezione Civile e al commissario per la ricostruzione - ha risposto Gentiloni - . Nei prossimi 4-5 giorni ci concentriamo, e lo faremo con l'Anac e con il Parlamento, su quali possono essere questi poteri straordinari. Non possiamo avere strozzature burocratiche, dobbiamo dare un segnale di accelerazione forte e chiaro» ai cittadini, tra i quali «si è diffusa la disperazione».

Sui conti pubblici e l'Ue che ha chiesto all'Italia una manovra aggiuntiva «l'espressione manovra aggiuntiva mi fa venire il morbillo», ciò detto, ha aggiunto Gentiloni «la Commissione Ue ha sempre sostenuto in questi mesi che avevamo utilizzato margini di flessibilità per uno 0,2% di troppo. Noi siamo convinti che la rigidità dello zero virgola non abbia senso, ma tuttavia collaboreremo con l'Ue nei prossimi mesi» e lo faremo «attorno al Def, e se qualche aggiustamento sarà necessario, sarà un aggiustamento che non deprime la nostra crescita e ci aiuta nella crescita».

Il premier ha detto che segnalerà «la questione al presidente (della Commissione europea, ndr) Juncker nei prossimi giorni perché credo che a Bruxelles si siamo resi conto di cosa è successo la scorsa settimana», quindi, «alle parole commosse di Juncker e Tajani, per le quali li ringrazio, devono seguire i fatti».

Poi un commento anche sull’insediamento di Donald Trump come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il discorso «l'ho visto distrattamente perché eravamo alle prese con i problemi» dell'emergenza in Centro Italia, ma «non mi aspettavo un discorso diverso, penso che Trump abbia confermato cose che aveva detto in campagna elettorale», ha commentato il presidente del Consiglio. «Lavoreremo con Trump» come già con tutti i suoi prededeccasaori ma «abbiamo, noi come Italia e come Europa, dei valori ai quali non rinunceremo».

Ad esempio «per noi il protezionismo non è una soluzione, l'immigrato e il diverso devono accettare le regole e devono essere accolti, e non semplicemente respinti, per noi la società aperta è un valore». Insomma, ha concluso Gentiloni, «Trump o non Trump abbiamo questi valori e li dobbiamo difendere».

