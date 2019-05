Bagnasco: stentiamo a capire mancati provvedimenti per la famiglia

«La crisi economica continua a pesare in maniera significativa sulla nostra gente, specialmente sui giovani e sul Meridione». Striglia la politica il presidente della Cei Angelo Bagnasco, nella prolusione al Consiglio episcopale permanente. Non è la prima volta, nel periodo passato al vertice dei vescovi italiani. «A maggior ragione, in riferimento all'ennesimo rinvio sui decreti attuativi, stentiamo a capire come mai tutti i provvedimenti a favore della famiglia, che potrebbero non solo alleviare le sofferenze, ma anche aiutare il Paese a ripartire, facciano così tanta fatica a essere realmente presi in carico e portati a effettivo

compimento».

Appello dunque a completare misure tenute in sospeso, con annessa elencazione di quanto sta a cuore alla comunità dei cattolici. È necessario per Bagnasco «prestare la massima attenzione alla legge delega di introduzione del reddito d'inclusione e alla predisposizione del Piano nazionale contro la povertà». Nel resoconto fatto, dall'inizio della crisi «le persone in povertà assoluta in Italia sono aumentate del 155%: nel 2007 erano un milione ed 800 mila mentre oggi sono 4 milioni e 600 mila».

«Diamo risposte a giovani, non strade menzognere»

I giovani hanno bisogno di attenzione e di risposte vere ai propri bisogni. Nelle parole di indirizzo il presidente della Cei ricorda che Papa Francesco ha scelto di dedicare alle fasce più giovani il prossimo Sinodo dei vescovi. «Accanto a loro, per loro e con loro, intendiamo testimoniare ragioni di vita, affascinandoli alla fede in Gesù e a cercare risposta alle domande più profonde del cuore, quelle che la cultura dominante vorrebbe distrarre o liquidare con l'offerta di strade menzognere». Non solo. La Chiesa è anche «in prima linea nell'accoglienza» ai migranti. E in questa prospettiva «diventa importante sia il riconoscimento della cittadinanza ai minori che hanno conseguito il primo ciclo scolastico, sia la possibilità di affidare i minori non accompagnati a case famiglia: le centinaia di esperienze promosse nelle nostre parrocchie costituiscono una conferma circa la direzione su cui andare».

«Dolore per preti che provocano scandalo»

«Episodi di infedeltà al ministero e di oggettivo scandalo sono motivo di dolore, ma non fanno comunque venir meno la stima e l'ammirazione per il presbiterio nel suo complesso» nota ancora Bagnasco, sottolineando che «il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente, più che un'esigenza di aggiornamento e qualificazione, rimandi a un mistero di vocazione». Piena castità e distacco dai beni materiali sono tra gli elementi principali del sacerdozio.

«Preoccupano le proposte di legge sul biotestamento»

E preoccupano «non poco» le proposte legislative che «rendono la vita un bene ultimamente affidato alla completa autodeterminazione dell'individuo». In merito alla discussione sul fine vita, vengono definite «assai delicate e

controverse» le implicazioni «in materia di consenso informato, pianificazione delle cure e dichiarazioni anticipate di trattamento».

Nella prossima assemblea scelto nuovo presidente

Angelo Bagnasco si appresta a lasciare quest'anno la sua carica. «Vi

ringrazio cari confratelli dell'accoglienza che avete voluto prestarmi e del confronto collegiale che assicureremo in questi giorni. Il nostro lavoro già guarda con fiducia alla prossima assemblea generale, dove saremo chiamati a eleggere la terna relativa alla nomina del presidente della Cei», sono state le parole conclusive dell’intervento. Dalla terna di nomi scelta dai vescovi nella prossima riunione di maggio sarà poi il Papa a nominare il nuovo capo della conferenza.

© Riproduzione riservata