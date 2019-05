Cs Confindustria: occupati in crescita dal 2014 ma stallo nell’ultimo quarto del 2016

Oltre 650mila nuovi occupati, in maggioranza lavoratori dipendenti, in Italia in due anni e mezzo, dall'inizio del 2014 alla metà del 2016. Un esercito di grande entità, con tasso di crescita, a seconda dell'indicatore utilizzato, tra il 2,3 e il 2,9%, le cui caratteristiche sono al centro dell'ultima Nota del Centro studi Confindustria intitolata “Più lavoro in Italia: di che tipo e per chi?”, che analizza le tendenze dell'occupazione in Italia in un'ottica di medio termine. Per esempio la “qualità” dei contratti: a prevalere, tra i 288mila nuovi occupati rilevati nel corso del 2015, sono stati i lavoratori a tempo indeterminato, pari all'84 per cento. Degli aggiuntivi 210mila posti di lavoro dipendente guadagnati nei primi nove mesi del 2016, quasi i due terzi sono a tempo indeterminato.

Stallo finché dura effetto riallungamento orari lavoro

Il quadro fornito dal Csc riguarda, come detto, il periodo 2014-prima metà del 2016. Le informazioni disponibili per la seconda parte del 2016 indicano invece che la risalita dell'occupazione ha subìto un arresto, anche di quella dipendente nell'ultimo quarto dell'anno. Il recente stallo dell'occupazione è in parte spiegato dal processo di riallungamento degli orari che, finché non sarà esaurito, smorzerà la creazione di nuovi posti di lavoro.

Servizi settore trainante, industria ancora al palo

Ma dove si è assunto soprattutto? Secondo l'analisi Csc il settore trainante è stato quello dei servizi privati, che ha assorbito quasi totalmente i nuovi lavoratori, «mentre la massiccia perdita nell'industria in senso stretto non è stata recuperata», nel senso che ci sono ancora 715mila occupati in meno nel terzo trimestre 2016 rispetto alla fine del 2007, alla vigilia della grande crisi.

Giovani, cambio di rotta per le opportunità di lavoro

Dall'analisi disaggregata dei guadagni occupazionali registrati dall'inizio del 2014 emerge poi un'espansione delle opportunità lavorative anche per i giovani. Anche grazie all'incentivo dell'abbattimento dei contributi per i neoassunti (che hanno interessato circa i due terzi dei giovani under 30 assunti a tempo indeterminato sia nel 2015 che nei primi nove mesi del 2016) il tasso di occupazione dei 25-29enni, pur rimanendo basso, è infatti aumentato di 3,8 punti percentuali dall'ultimo quarto de 2013 al terzo trimestre 2016, mentre quello dei 15-24enni è cresciuto di 1,7 punti percentuali.

© Riproduzione riservata