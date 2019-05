Domani la pronuncia della Consulta sulla legge elettorale

Con la pronuncia attesa da domani dalla Corte costituzionale sull'Italicum, la legge fortemente voluta e poi "ripudiata" dall'ex premier Matteo Renzi, la riforma elettorale irrompe ufficialmente in Parlamento. Sarà il vero convitato di pietra delle prossime settimana e dei prossimi mesi. Già da tempo arroventato, il dibattito politico sul post Italicum comincia così a trasformarsi da questa settimana in un reale confronto legislativo. Chiave di volta della Legislatura, la legge elettorale determinerà la vita residua delle due Camere. E la sua centralità potrà togliere spazio all'attività legislativa ordinaria. Col risultato di ritardare ancora il cammino già complicato delle leggi più attese.

Tris di decreti in attesa di conversione

Questa settimana l'attività parlamentare riprende tra qualche tensione. Al centro degli ordini del giorno di Camera e Senato sono i tre decreti legge in vigore. Quello sulle banche, a partire dalla drammatica crisi del Monte dei Paschi di Siena, che tra sette giorni affronterà il voto dell'aula del Senato. Dove, negli stessi giorni, sbarcherà anche il decreto con un ingombrante bagaglio di centinaia di proroghe di termini legislativi, facile (e rischioso) contenitore di emendamenti localistici dei singoli parlamentari, come delle amministrazioni comunali e regionali. Il terzo decreto al voto è poi quello sul rilancio del Mezzogiorno, all'esame della Camera.

In aula al Senato la tutela dei minori stranieri non accompagnati

Nell'aula del Senato in questi giorni figurano tre provvedimenti fortemente sollecitati anche dal presidente della Repubblica in nome dei diritti sociali. Anzitutto la tutela dei minori stranieri non accompagnati, una risposta ai casi dei centinaia di bimbi profughi senza famiglia. Poi il diritto di cittadinanza degli stranieri. Infine la legge sul contrasto al cyberbullismo. Nulla di fatto anche questa settimana per le leggi su concorrenza, misure contro la povertà, riforma del processo civile e di quello penale: forse troveranno spazio tra due settimane.

Mini calendario

Decreto legge sulle banche

In commissione al Senato da martedì 24



Decreto legge sul Mezzogiorno

In commissione alla Camera da martedì 24



Decreto legge di proroga di termini

In commissione al Senato da martedì 24



Jobs act per i lavoratori autonomi

In commissione alla Camera da martedì 24



Istituzione di ferrovie turistiche

In aula alla Camera da lunedì 23



Rischio professionale dei medici

In commissione alla Camera da mercoledì 25



Cyberbullismo

In commissione al Senato martedì 24



Reati contro la Pa

In commissione al Senato da martedì 24



Contrasto alla povertà

In commissione al Senato da martedì 24

(emendamenti entro il 2 febbraio)



Disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In commissione alla Camera da mercoledì 25



Aree protette

In commissione alla Camera da lunedì 23

