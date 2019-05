L’agenda della Cei ai tempi di Francesco

La Chiesa italiana ai tempi di Francesco modula l'agenda sugli squilibri sociali e i disagi della popolazione, aggravati dal dilagare del tasso di povertà assoluta. La cifra di 4,6 milioni di persone completamente indigenti è lo spaccato di una realtà che i parroci e le organizzazioni assistenziali – Caritas in testa, ma anche di altre estrazioni come Sant'Egidio o le molte confraternite – affrontano ogni giorno sul territorio, a partire dalle grandi città.

Il cardinale Bagnasco ricorda che i vescovi – nelle cui casse ogni anno affluisce circa un miliardo di euro dai versamenti dell'8 per mille – mettono mano al portafoglio, per le famiglie povere e i migranti e organizzano collette. Ma l'appello forte è a chi governa: servono provvedimenti per la famiglia, tra cui il reddito di inclusione (in passato veniva citato il quoziente familiare, ormai sfumato all'orizzonte), e si prende una posizione abbastanza dura sui ritardi politici all'assunzione di responsabilità per il mancato compimento di impegni presi. E si rilancia sul fronte degli ex valori “non negoziabili”, che un tempo (neppure troppo lontano) tenevano banco in queste occasioni: la discussione – si rileva – verte sul fine vita e sulle proposte messe sul tavolo e definite preoccupanti.

Il messaggio che emerge dalla prolusione è quindi chiaro: pensate ai poveri e non a legislazioni “semplicistiche” su temi eticamente sensibili, e forse qui il riferimento non detto è alle unioni civili. Questo è l'ultimo consiglio permanente della Cei sotto la presidenza di Bagnasco: a maggio si terrà l'assemblea e dopo un decennio sarà eletto un nuovo presidente per il prossimo quinquennio con la nuova procedura della “terna” votata in assemblea da presentare al Papa, anche se non vincolante. Allora si saprà se la legislatura è in fase di chiusura con elezioni anticipate o se durerà fino al 2018: un elemento chiave per il “programma” politico del futuro presidente, ma è certo che ormai l'agenda rispetto al passato è decisamente cambiata.

