La Juve torna regina, la Roma fatica. Per l'Inter sesta vittoria consecutiva

Alla fine vincono tutte quelle che dovevano vincere: il Napoli, 2-1 fuori casa contro il Milan, sistemando in meno di dieci minuti la pratica con due gol che stendono il Diavolo, anche se poi gli uomini di Sarri si rilassano e lasciano ai padroni di casa rossoneri l'illusione di poter riaprire la gara dopo aver accorciato le distanze.



La Juventus, che regola 2-0 la Lazio con una dimostrazione di superiorità addirittura imbarazzante. La Roma, che batte a fatica il Cagliari, 1-0, ma porta a casa tre punti preziosi per tenere la classifica corta a meno uno dai bianconeri (che però devono recuperare la partita con il Crotone). E anche l'Inter di Pioli, attesa a una prova di maturità contro il Palermo, superata con più autorevolezza di quanto dica il risultato finale (1-0).



Il dato di fatto è che di tutte queste squadre solo due, in particolare, hanno dato la sensazione di avere davvero una marcia in più: e le due sono le solite Juventus e Napoli, in fotocopia a quanto accaduto l'anno scorso.

I bianconeri, come accennato, chiudono il discorso contro la Lazio in meno di venti minuti e non danno mai agli avversari la minima possibilità di entrare in partita. Il divario è enorme, anche perché Allegri mette in campo la formazione qualitativamente migliore possibile. Cosa che non fa sempre, anche perché spesso cerca una maggiore compattezza e solidità sacrificando un po' in termini di classe pura. Ieri le cose hanno funzionato alla perfezione anche grazie alla voglia di tutti, a partire dagli uomini dell'attacco (Dybala e Higuain in testa) di sacrificarsi anche nella fase di copertura. Ripeto quello che ho scritto più volte: in Italia la Juventus non ha rivali vere e rischia di giocare gare che al di là del risultato (non dimentichiamo che ha già perso quattro volte) non sono per nulla allenanti in chiave Champions.



Il Napoli gioca da grande squadra, e intimorisce il Milan di Montella che fin qui ha fatto probabilmente non solo molto più di quanto sperassero i tifosi, ma anche più di quello che era lecito chiedere a una rosa tutt'altro che farcita di campioni. Quando l'avversario gioca come il Napoli di ieri per il Diavolo sono dolori. La pecca degli uomini di Sarri, e anche qui è giusto parlare in ottica Champions e dello scontro di andata e ritorno con il Real Madrid, è nella fase di copertura. La squadra ogni tanto ha dei passaggi a vuoti, dei cali di concentrazione che spalancano il campo all'avversario. Cali che non possono di certo essere concessi a gente come Cristiano Ronaldo e compagni.



La Roma ha faticato molto più del lecito per battere il Cagliari: avrebbe potuto andare in svantaggio prima di segnare il gol partita, e anche dopo essere andata in vantaggio ha rischiato di subire il pareggio. Vero che in settimana ha giocato una gara di Coppa Italia, ma il 4-0 rifilato alla Sampdoria non può costituire un alibi sufficientemente credibile. La Roma troppo spesso fatica a mettere sotto gli avversari, e troppo spesso concede spazi in fase difensiva anche se da quattro partite, in un modo o nell'altro, non prende gol.



Diciamo che Napoli e Roma, le prime due vere rivali della Juventus, hanno una costanza nei passaggi a vuoto, cosa che non succede ai bianconeri. Le prime due mostrano i propri limiti anche nelle partite vinte, mentre Buffon e compagni (sconfitte a parte) sembrano giocare a memoria e senza particolari sussulti.



Una citazione infine la merita l'Inter di Pioli che, in attesa della partita di recupero che il Milan deve ancora giocare contro il Pesacara, scavalca in classifica proprio i cugini rossoneri e si porta a ridosso del quarto posto. Dopo i giorni tempestosi di inizio stagione il nuovo allenatore sembra aver trovato la soluzione ai problemi, il giusto equilibrio tra l'esigenza di avere una sola punta centrale (Icardi) e un centrocampo numericamente abbondante e ben assortito tra costruttori di giochi e interditori puri.



Per capire cosa significhi un filotto di sei vittorie consecutive basta ricordare che solo a inizio dicembre (e sembra passato un secolo) il Milan aveva ben 11 punti di vantaggio sui nerazzurri. Per Pioli non sarà facile agganciare la zona Champions, anche perché le prime tre continuano a correre rendendo impossibile accorciare le distanze, ma ora pensarci non sembra più un sogno irraggiungibile.



Tra poco, in ogni caso, a smazzare le carte in modo diverso torneranno le coppe europee, a partire dalla Champions. Coppe che finiranno come sempre per drenare energie e distrarre i giocatori dal campionato nazionale. Anche qui, comunque, la Juventus con la sua rosa buona per fare due squadre resta di gran lunga avvantaggiata rispetto a chi insegue.



Come sempre, buon Campionato a tutti.

