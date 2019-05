Parte il braccio di ferro sul voto

Una vigilia tesa, di duelli a distanza tra leader e di tensioni sotto traccia nei partiti. Il punto non è tanto quello che deciderà la Consulta ma come il dispositivo verrà piegato in ragione dell’unica battaglia che oggi è in campo: quella per il voto subito. Grillo e Salvini premono per le urne, Berlusconi frena e nel Pd ci si prepara allo showdown.

La giornata di ieri è stata l’anteprima di ciò che si vivrà nei prossimi giorni. In attesa della decisione della Consulta sulla legittimità dell’Italicum, lo scontro tra i partiti non è stato tanto sulle regole ma se la sentenza consentirà di imboccare la strada delle urne subito. Al massimo entro la fine della primavera. È su questa battaglia che si apre il sipario e non sarà facile gestire la nuova fase non solo per il Governo ma anche per il Quirinale.

La spinta del principale partito di opposizione – infatti - è fortissima. Ieri Grillo lo ha detto con grande chiarezza: «Subito alle elezioni con il Legalicum, la legge che uscirà dalla Corte». E ai 5 Stelle si aggiunge la pressione di Matteo Salvini che ieri ha pure lanciato una data per le primarie del centro-destra, l’8 e il 9 aprile, litigando a distanza con il Cavaliere. Chi resisterà a questa onda che ha anche la forza di una vittoria referendaria alle spalle?

Per il momento solo Forza Italia che chiede tempo e parla di aggiustamenti necessari, seguendo le indicazioni di Sergio Mattarella sull’esigenza di armonizzare i sistemi di Camera e Senato e con ciò affidando al Parlamento un lavoro supplementare che ritarda i tempi. Ma l’enigma è il Pd. Si sa che Matteo Renzi è quello che ha più fretta, quello che cerca il riscatto attraverso quel 40% di sì al referendum, quello che rischia di più da un rinvio come già si sta vedendo in questi giorni. Con il leader fiorentino meno sulla scena, sono iniziate a comparire con più frequenza altre personalità del Pd. Dall’incontro tra Paolo Gentiloni e Romano Prodi della scorsa settimana a quello di ieri alla Camera dove addirittura si è ricomposta – in piccolo – una foto dell’Ulivo con il Professore, Walter Veltroni e Arturo Parisi. Certo, a riunirli è stato Francesco Guccini (e il docufilm sul viaggio della memoria ad Auschwitz presentato alla Camera) e non un’occasione politica ma ormai nel Pd la sensazione è che senza Renzi si apra più spazio per tutti. Anche per nuovi laboratori politici e di alleanze che però hanno bisogno di tempo.

Insomma, la questione del voto subito non è affatto risolta tra i Democratici. E non solo in chiave anti-renziana ma secondo un calcolo politico più generale, che riguarda tutto il partito. Davvero alle elezioni di giugno il Pd può trovare la sua rivincita? O non è più probabile un’altra sconfitta? Il pendolo è sbilanciato su quest’ultima opzione per due ragioni: la prima è proprio la leadership di Renzi che è uscita ammaccata dal referendum; la seconda è che difficilmente il leader potrà fare una campagna elettorale efficace con un Governo del Pd in carica e senza grossi risultati da rivendicare da qui a giugno.

Non è quindi solo la spinta di alcune correnti da cui parte la resistenza al voto ma è pure negli ambienti dell’ex premier che si ragiona sulla difficoltà di recuperare in un tempo così breve – qualche mese – una credibilità sui risultati. Soprattutto in una fase che non si presenta affatto facile tra le emergenze in corso e un’economia incerta. Il rischio, insomma, è di provocare la fine dell’Esecutivo Gentiloni a vantaggio di Grillo e Salvini. Che potranno fare campagna contro il Governo replicando il troppo recente copione del referendum.

© Riproduzione riservata