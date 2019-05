Poste: Caio, rimborsi fondo Irs per rinsaldare fiducia clienti

«Poste Italiane sta affrontando il nodo delle perdite per i risparmiatori legati al collocamento del fondo immobiliare Irs, con una proposta di ristoro, perchè «in questa fase ha ritenuto opportuno prendere una iniziativa con l'obiettivo di rafforzare la base di fiducia che affianco alla capillarità sul territorio è una delle caratteristiche dell'azienda. È una iniziativa tesa a rinsaldare quel rapporto

di fiducia» ha indicato l'ad di Poste Francesco Caio, in audizione alla

Camera. E' una «iniziativa che rappresenta un unicum» , ed è stata ritenuta opportuna «nel contesto della strategia del gruppo» che di fronte ad uno scenario del risparmio oggi radicalmente cambiato si muove nella direzione di «affiancare dei prodotti che hanno una componente di rischio» ai tradizionali prodotti che offrono una «garanzia di tutela del capitale» ma oggi con «rendimenti zero».

Oggi, dice Caio, «se interessati a un rendimento di medio periodo è necessario che i risparmiatori investano in prodotti che abbiano una componente di rischio» ed in ogni caso con l'attenzione dell'azienda a collocarli solo a risparmiatori informati e «consapevoli del rischio». Per rispondere a questa esigenza dei risparmiatori Poste sta quindi affrontando una «profonda trasformazione dell'offerta ma con il mantenimento della sua identità sociale e di mercato» ha sottolineato l’ad.

Con le associazioni di consumatori, sul caso dei fondi immobiliari, Caio dice di aver instaurato con le associazioni di consumatori «un dialogo proficuo», che ha anche portato ad istituire una «commissione paritetica per vedere caso per caso

se ci sono situazioni specifiche dove fare interventi diversi» rispetto alle modalità offerte: un ristoro diretto della perdita per chi ha più di ottant'anni compiuti entro il 2016, e per gli altri risparmiatori tramite una «polizza che ha la

caratteristica di generare in cinque anni la quantità di ritorno tale a ristorare la perdita. Una polizza che da sola non basterebbe: c'è anche un contributo di Poste».



Caio, eventuali iniziative su altri fondi immobiliari dopo delisting

Del collocamento dei quattro fondi immobiliari oggi sotto i riflettori (oltre a Invest Real Security, anche Obelisco, Europa Immobiliare 1 e Alpha) Caio sottolinea che si tratta di «una dinamica chiusa da tempo: parliamo di un collocamento di più di dieci anni fa», di «fondi non gestiti da Poste ma da Sgr terze» e che «hanno seguito l'andamento del mercato del mattone» con le

conseguenti perdite. Poste ha «distribuito circa il 10/11% di quei fondi, altre reti il restante 89/90%. Il valore rappresentava lo 0,2% della raccolta di Poste».

«Oggi mi focalizzerei tanto sull'iniziativa che abbiamo annunciato, che è un unicum, un investimento importante che l'azienda fa su base volontaria. Monitoriamo l'andamento degli altri fondi, abbiamo dei vincoli tali per cui valuteremo eventuali iniziative solo quando la contezza specifica contabile normativa di quali performance saranno fatte e qualsiasi eventuale iniziativa non potrà che essere formalizzata solo dopo il delisting dei fondi» ha affermato l'ad di Poste italiane parlando dei fondi Obelisco, Europa immobiliare 1 e Alpha 1, in un'audizione parlamentare sul fondo immobiliare Irs.

Senza una «componente di rischio la prospettiva di rendimento e di accrescimento del patrimonio del cittadino è oggi e per anni a venire molto, molto, marginale. Quello che stiamo facendo e siamo impegnati fortissimamente a fare è che queste scelte di prodotti di investimenti, quali i fondi, verranno fatte solo e soltanto da persone consapevoli del rischio che corrono». Lo ha assicurato l'ad di Poste Italiane, Francesco Caio, in un'audizione davanti alle commissioni Finanze e Trasporti della Camera sul fondo immobiliare Invest Real Security.

«E siccome - ha concluso Caio - noi basiamo la nostra azione in un contesto sociale con le nostre basi identitarie costituite da due elementi, la prossimità al territorio e alle persone e la fiducia che il gruppo si è guadagnato in molti anni, abbiamo ritenuto opportuno, nel caso specifico di questo fondo che pure è stato collocato nella notte dei tempi, di prendere un'iniziativa per consolidare quel rapporto di fiducia nel momento in cui il gruppo ha avviato un processo di profonda trasformazione dell'offerta ma nel mantenimento della sua identità sociale e di mercato».

