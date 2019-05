Governo pronto a rafforzare i poteri della Protezione civile

Quasi quattro mesi di stop: il disegno di legge delega di iniziativa parlamentare sul riordino della protezione civile, approvato alla Camera nel settembre 2015, langue nei cassetti delle commissioni Ambiente e Affari costituzionali del Senato dal 5 ottobre scorso. E ad oggi nel calendario dei lavori parlamentari non ce ne è traccia. Si tratta di una delega al governo da esercitare entro nove mesi

dall’approvazione definitiva con l’obiettivo di compiere una «ricognizione, riordinare, coordinare, modificare e integrare» le norme in vigore per quanto riguarda il Servizio nazionale della protezione civile.

Protezione civile da riorganizzare

Che il sistema della Protezione civile così come disegnato nel 2012 dal Governo Monti non funzionasse a dovere, era dunque chiaro da tempo nella maggioranza. Ma il testo, che il Senato si era preparato a votare nella versione identica approvata da Montecitorio, è rimasto vittima per varie ragioni - secondo quanto riferiscono fonti di governo - della battaglia referendaria sulla riforma costituzionale, che tra l’altro riportava in capo allo Stato per intero proprio la materia della protezione civile.

Cantone e Errani a palazzo Chigi, al lavoro su misure

La doppia emergenza di questi giorni, con il terremoto ed il maltempo, ha riproposto con urgenza il tema ed il premier Paolo Gentiloni, che dovrebbe riferire domani in Senato su terremoto e maltempo, ha annunciato l’intenzione di mettervi mano, potenziando la Protezione civile e snellendo la burocrazia. Ieri a palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha riunito il ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio, il sottosegretario Maria Elena Boschi, il commissario alla ricostruzione Vasco Errani e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

Oggi il presidente dell’Anac Raffaele Cantone si è redcato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nella sede del governo è giunto anche il commissario per il terremoto Vasco Errani. Non si può escludere un provvedimento urgente in arrivo, ma un articolato deve essere ancora scritto. Al termine della riunione, gli interlocutori non si sono sbilanciati sui contenuti e i tempi per il varo delle misure. «Abbiamo fatto il punto e abbiamo individuato una serie di passaggi, di soluzioni, su cui ci sarà una riflessione del governo, cui spetteranno le decisioni» ha detto Cantone, all’uscita da Palazzo Chigi. «Stiamo lavorando: il governo farà i provvedimenti necessari e quando ci saranno,

avremo anche i dettagli» gli ha fatto eco.

Gentiloni: poteri straordinari alla Protezione civile

L’idea è quindi quella di dare maggiore impulso al Dipartimento in modo che possa far funzionare efficacemente tutta la filiera di amministrazioni coinvolte. «Non possiamo - ha detto il premier Paolo Gentiloni domenica ospite di 'Che tempo che fa',

su Raitre- avere strozzature burocratiche, dobbiamo dare un segnale di accelerazione forte e chiaro» ai cittadini. E ancora: «Dobbiamo dare poteri straordinari, a chi si occupa di emergenza e ricostruzione, ovvero alla Protezione Civile e al commissario per la ricostruzione. Nei prossimi 3-4 giorni ci concentriamo, e lo faremo con l’Anac e con il Parlamento».

Velocizzare le procedure senza rinunciare ai controlli

L’obiettivo è dunque quello di velocizzare e rendere più efficienti prevenzione, soccorsi e ricostruzione, senza però abdicare ai controlli. E qui entra in gioco Cantone, non a caso citato da Gentiloni. Il presidente dell’Anac, infatti, nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme a proposito di chi accusa i controlli di provocare ritardi ed ingessare le procedure: «Mi chiedo se dietro certe affermazioni palesemente strumentali - ha spiegato - non ci sia la voglia di tornare alla politica delle 'mani libere', che mi pare abbia creato già sufficienti problemi in

passato». Gentiloni e Cantone si vedranno, dunque, per capire come tenere insieme la necessità di sburocratizzare l’emergenza ed evitare l’infiltrazione della criminalità o che gli appalti diventino mangiatoie per le “cricche”. È infatti ancora fresco il ricordo di chi rideva appena saputo della scossa del 2009 all’Aquila, pregustando ricche commesse.

Riassetto 2012 con più poteri a Regioni ed enti locali

La Protezione civile di oggi non è quella dei tempi di Guido Bertolaso, che accentrava tutto e andava avanti a colpi di ordinanze in deroga alle norme, con affidamenti diretti degli appalti, senza gare. Il “super Dipartimento” di Bertolaso aveva preso in mano anche l’organizzazione dei Grandi Eventi come il G8. Il vento dopo il 2009 è cambiato, anche in seguito alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto lo stesso Bertolaso. E nel 2012 c'è stato un riassetto che ha

ridimensionato il potere della Protezione civile a favore di Regioni ed enti locali.



Il Dipartimento coordina tutti i soggetti coinvolti: dai Comuni alle Province alle Regioni, dai concessionari stradali come Anas e Autostrade, all’Enel, ai diversi corpi dello Stato che concorrono nelle emergenze, Forze di polizia, vigili del fuoco, militari, volontari. Se uno dei soggetti coinvolti ritarda o sbaglia, tutto il sistema ne risente. Ad esempio, i piani neve spettano ai Comuni e non tutti sono in regola. «Se i piani non vengono fatti prima - ha lamentato il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio - poi è chiaro che non ci si può aspettare che quando c'è l’evento si facciano i miracoli». Anche nella ricostruzione post-sisma si sono registrate lentezze ed inefficienze. Di qui la necessità inderogabile di rimettere mano al sistema. Non a caso Gentiloni, ospite domenica di 'Che tempo che fa', su Raitre, ha scandito: «Dobbiamo dare un segnale di accelerazione forte e chiaro» ai cittadini, tra i quali «si è diffusa la disperazione».

