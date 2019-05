Sci, è un’Italia gigante: trionfa Brignone, terza Bassino

Strepitosa Italia nello slalom gigante di coppa del mondo di San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones: Federica Brignone si piazza prima in 2.10.05 e mentre Marta Bassino raggiunge la terza piazza in 2.10.62. In mezzo, al secondo posto, la francese Tessa Worley in 2.10.60. Per Brignone è la terza vittoria in carriera, mentre per la piemontese Bassino, a soli 20 anni, è il secondo podio dopo il terzo posto di inizio stagione nel gigante di Soelden.

Per l’Italia ci sono poi Irene Curtoni, ottava in 2.11.55 , Sofia Goggia, undicesima in 2.11.89 e Manuela Moelgg, che ha gareggiato nel suo paese ed è forse stata tradita dalla emozione, quattordicesima in 2.12.06. In coda Francesca Marsaglia, ventesima in 2.12.48 ed Elena Curtoni in 2.12.50.



La svizzera Lara Gut è arrivata quarta, quinta è la statunitense Mikaela Shiffrin. L'americana guida con 1.053 punti la classifica generale e la svizzera la tallona con 923. La seconda manche è stata caratterizzata dalle difficoltà nel passaggio brusco dalla zona in pieno sole della parte alta della pista Erta a quella tutta in ombra della parte finale con un ripido muro con problemi di visibilità. Ci forse sarebbero voluti dei riflettori, come ha suggerito Alberto Tomba dal parterre. La coppa del mondo donne resta in Italia nel suo più classico appuntamento: Cortina d'Ampezzo. Sabato discesa e domenica superG.

