Vita da piloti di elicotteri del 118: «Per noi l’azzardo non esiste»

«Non c'è nulla di eroico a dare il massimo per il proprio mestiere». Un collega del comandante Gianmarco Zavoli con lo sguardo distrutto alza improvvisamente la voce mentre parla con un altro pilota. Sull'aeroporto Gabriele d'Annunzio di Pescara incombono umori neri come le nuvole che da oltre dieci giorni avvolgono l'Abruzzo.

Vita da piloti di elicotteri del 118, una sigla che nella sua aridità non può spiegare quanto amore e professionalità ci sia in un mestiere misconosciuto. Ad alzarsi in volo non è soltanto chi pilota anche in condizioni estreme gli Agusta Westland 139, ma anche medici rianimatori, tecnici-verricellisti e uno specialista (volontario) del soccorso alpino italiano. In Abruzzo l'elisoccorso prende le mosse nel 1998, in grande ritardo rispetto alle zone alpine come la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige. Ci sono due basi, una a L'Aquila e l'altra a Pescara, ciascuna delle quali effettua 400 missioni all'anno.

Per i piloti essere ingaggiati dal 118 è un punto di arrivo: ci si arriva non prima dei 40 anni, dopo un lunghissimo apprendistato nelle forze armate oppure nell'aviazione civile. Tremila e cinquecento euro al mese di stipendio e turni di sette giorni di lavoro alternati a sette giorni di riposo (per i medici 14 giorni di lavoro e poi a casa per due settimane). Ogni sei mesi sono sottoposti a esami fisici, tecnici e professionalità accuratissimi per verificarne l'idoneità al volo.

«Walter Bucci, il medico-rianimatore e Marco Matrella, il tecnico-verricellista, erano persone straordinarie», dice un pilota loro amico mentre cammina senza fermarsi. Il compito dell'equipaggio è quello di portare il medico che è a bordo a 100 metri dalla vittima da soccorrere. Se ci sono impedimenti di qualunque tipo, entra in azione il verricellista, che cala dall'alto il medico con un filo d'acciaio. La soddisfazione più grande? «Quando un paziente raccolto in condizione disperate ti chiama al telefono due mesi dopo l'incidente per invitarti a cena», racconta un volontario del Soccorso alpino che vola in Abruzzo.

La retorica degli eroi non piace alle squadre del 118. «Per noi l'azzardo non esiste», ripetono gli uomini che incroci all'aeroporto Gabriele D'Annunzio. Valter Bucci, il medico del volo precipitato stamattina, nelle due settimane in cui non saliva a bordo lavorava nelle ambulanze del 118 o alla centrale. Uno dei lavori più umili e cruciali al mondo per i quali non sono contemplate interviste tv e foto sui giornali. Nessuna spocchia per questi angeli volanti, al massimo qualche battuta tagliente più autoironica che ironica. Ecco i loro nomi, oltre Zavoli, Bucci e Matrella: Giuseppe Serpetti, infermiere, Davide De Carolis, del Corpo volontario del Soccorso alpino. Volontari per modo dire, con una qualità tecnica stellare, come abbiamo avuto modo di verificare nei lunghissimi giorni di Rigopiano.

Tra chi fa questo mestiere, si mette in conto che qualcosa possa andare storta. «Una missione non è mai uguale a un'altra», dicono. In aeroporto, nelle lunghe ore di attesa, quando la chiamata non arriva, ci si confessa, si svelano segreti di un'esistenza ad alto tasso di pericolosità. Rischiare la pelle fa il resto. Amici per la vita. E, quando va male, per la morte.

