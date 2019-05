Agricoltura, Padoan: «Sviluppo e diritti, priorità per l’Italia al G7»

«Lo sviluppo in agricoltura è anche inclusione e diritti, temi che l’Italia porterà al G7», ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, aprendo nella sede del Mef la conferenza internazionale dell’Ifad sugli investimenti per lo sviluppo rurale, “Investire nella trasformazione rurale inclusiva”. Il ministro ha spiegato l’importanza di creare una rete, «un dialogo propizio» tra piccoli imprenditori e finanza collaborativa. Bisogna «lavorare insieme a una nuova prospettiva che favorisca l’inclusività delle imprese rurali con il coinvolgimento dei piccoli agricoltori». Tutti temi che «l’Italia porterà avanti nel corso della presidenza del G7», ha garantito il ministro Padoan.

I tre obiettivi della conferenza

Gli obiettivi della conferenza sono tre: aumentare la consapevolezza delle sfide poste sulle risorse finanziarie a favore della ruralità sostenibile, identificare nuovi strumenti e collaborazioni per finanziare lo sviluppo di piccoli agricoltori e piccole e medie imprese rurali; impostare una politica e un'agenda istituzionale basate sulle peculiarità di ogni area geografica e su elementi concreti per incrementare i finanziamenti a favore di investimenti rurali.



Un futuro diverso per le economie rurali

La conferenza si inserisce nell’ambito dell’agenda Onu 2030 che promette un futuro radicalmente diverso e migliore per le popolazioni e le economie rurali, l’agricoltura e i sistemi alimentari. Questo però richiede enormi investimenti sostenuti da politica e istituzioni. E soprattutto un accesso più facilitato ai finanziamenti da parte dei piccoli agricoltori e delle piccole e medie imprese rurali. Solo aumentando gli investimenti è l’inclusione finanziaria si potranno raggiungere gli obiettivi della nuova agenda globale. Saranno questi i temi al centro dei 3 giorni della conferenza organizzata dell’Ifad a Roma.

Bisogna generare una crescita più equa

«Bisogna assicurare che i frutti della crescita siano distribuiti equamente» e puntare su «strumenti finanziari inclusivi» per «generare una crescita più equa», ha detto il ministro dell'Economia, sottolineando che questi saranno temi al centro dell'agenda del G7 a presidenza italiana.



Due miliardi di lavoratori non hanno accesso ai servizi finanziari

Il ministro ha ricordato che, secondo i dati della banca mondiale e dell’Ifad 2 miliardi di lavoratori non hanno accesso a servizi finanziari e il 73% delle persone povere non ha conto in banca. Per promuovere l’economia rurale, ha aggiunto, è importante creare «partenariati» per il finanziamento dei piccoli agricoltori, utili a «ridurre il rischio degli investimenti privati» e ha portato due esempi di successo italiani, quello del credito cooperativo e dei confidi.

Una rete di partenariato per favorire i finanziamenti delle Pmi

Creare una rete di partenariato per diffondere le opportunità offerte dai finanziamenti mondiali a

favore dei piccoli agricoltori e delle Pmi dell’agroalimentare. A lanciare l'iniziativa è stato il presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), Kanayo F.Nwanze, aprendo la conferenza internazionale promossa insieme al

ministero dell'Economia italiano e alla Brookings Institutions, alla quale hanno partecipato tra gli altri il ministro Pier Carlo Padoan e il premio Nobel Eric Maskin dell’Università di Harvard.

