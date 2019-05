Pressing di M5s, Lega e renziani: «Alle urne subito»

Arriva la sentenza della Consulta sull’Italicum (bocciato parzialmente) e le opposizioni, dal M5s alla Lega a Fratelli d’Italia partono all’attacco per chiedere a gran voce il «voto subito». Tanto più che, come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nel suo comunicato, la nuova legge elettorale è «suscettibile di immediata applicazione». Ma anche i renziani del Pd sposano la linea del «voto subito». Isolata Forza Italia che chiede tempo per «l’armonizzazione dei differenti sistemi elettorali dei due rami del Parlamento».

Grillo: habemus Italicum, al voto subito senza alleati

Tra i primi a rilanciare sul voto subito è il leader M5s Beppe Grillo, che sul suo blog scrive: «Habemus Legalicum! Ora c'è una legge elettorale costituzionale e pronta all’uso per il voto subito. Nella sentenza è specificato che: “la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”. Non ci sono più scuse». E ripropone di estendere il “Legalicum” anche al Senato, dove vige ancora il vecchio Consultellum («La nostra proposta è sempre la stessa, applichiamo il Legalicum al Senato con i dovuti correttivi e andiamo a votare subito»). Poi pone l’obiettivo 40% per incassare il premio di maggioranza e governare. «La Corte costituzionale ha tolto il ballottaggio - spiega - ma ha lasciato il premio di maggioranza alla lista al 40%. Questo è il nostro obiettivo per poter governare. Ci presenteremo agli elettori come sempre senza fare alleanze con nessuno».

Votare subito applicazione del Legalicum al Senato Poi Mattarella sciolga le camere Per il M5S #Obbiettivo40PerCento e al governo! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ – Beppe Grillo(beppe_grillo)

Salvini: non ci sono più scuse, al voto il 23 aprile

Schierato con il “partito” delle urne anche il leader della Lega Matteo Salvini, che su twitter attacca: «Legge elettorale subito applicabile, dice la Consulta. Non ci sono più scuse: parola agli italiani!! Se sei d’accordo, rilancia #Votosubito». E a Skytg24 propone il 23 aprile come possibile data per le elezioni politiche.

Sulla stessa linea la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che su Facebook scrive: «Ora che abbiamo anche una legge elettorale non ci sono più scuse: sabato 28 gennaio tutti in piazza a Roma per chiedere elezioni subito».

"Legge elettorale subito applicabile" dice la Consulta. Non ci sono più scuse: parola agli italiani!! Se sei d'accordo, rilancia #VOTOSUBITO – Matteo Salvini(matteosalvinimi)

Guerini (Pd): legge omogenea subito applicabile

Stessa fretta di andare al voto da parte dei vertici renziani del Pd. La legge che esce dalla Consulta «è tendenzialmente omogenea e immediatamente applicabile» afferma il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini spiegando che

«il Pd non ha paura delle elezioni». «Per noi bisogna andare a votare subito» ribadisce il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, spiegando che la linea del partito non cambia dopo la sentenza della Consulta, perché il Pd «propone con forza a tutti i partiti il Mattarellum: se il Parlamento non riesce a trovare un accordo su questa legge, abbiamo due leggi per la Camera ed il Senato armonizzate dalla Consulta, utilizziamole». Mentre il renziano Andrea Marcucci incalza: «Ora un sistema elettorale c’è. Si vada velocemente al voto. La melina è un danno per il Paese».

Speranza (minoranza dem): ora Parlamento deve lavorare

Ma il resto del partito non ha fretta di correre alle elezioni anticipate. «Ora il Parlamento deve lavorare, nei tempi necessari, per un sistema elettorale che rispetti i due principi di un equilibrio corretto tra rappresentanza e governabilità», spiega il leader della minoranza dem Roberto Speranza. «A prescindere dalla sentenza della Consulta, comunque il Parlamento si deve esprimere» sulla legge elettorale, spiega ad esempio l’ex segretario Pierluigi Bersani. Mentre per Gianni Cuperlo «l’impianto che esce dalla sentenza non sottrae alle forze politiche il dovere di varare una legge equilibrata, saggia, condivisa. Si apra quindi da subito il confronto nelle commissioni competenti»

Fi: parlamento armonizzi sistemi voto Camera

Non ha fretta di andare al voto neppure Forza Italia, che sottolinea le residue discrepanze tra i due sistemi elettorali attualmente in vigore tra Camera e Senato. E chiede tempo per armonizzarle. «Ad oggi il premio di maggioranza è previsto per la sola Camera dei deputati e non per il Senato della Repubblica» spiega una nota Forza Italia della Camera. E aggiunge: «Inoltre a Montecitorio, proprio per il premio di maggioranza, si incentivano le liste; a Palazzo Madama, invece, si incentivano le coalizioni, con soglie di sbarramento più basse per ottenere i seggi in caso di accordo tra più liste. Altra rilevante divergenza: alla Camera ci sono i capilista bloccati, al Senato no. Il Parlamento, dopo questa decisione della Consulta, analizzatene attentamente le motivazioni, dovrà intelligentemente ed alacremente operare per garantire la omogeneità dei due sistemi elettorali».

Letta: fatto bene a votare contro Italicum

Al vetriolo il tweet dell’ex premier Enrico Letta, che su twitter ha ribadito la sua contrarietà all’Italicum. in dissenso dalla linea del partito. «Ho avuto conferma di aver fatto bene,contro il mio partito, a votare contro #Italicum. Ultimo doloroso atto prima di dimettermi dalla Camera».

© Riproduzione riservata