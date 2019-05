Renzi lancia il suo blog, il futuro prima o poi torna

Matteo Renzi riparte dal suo blog. «Il futuro, prima o poi, torna», è lo scritto con cui spiega di rimettersi in cammino con un blog «non pensato per i reduci» ma

per «camminare verso il futuro» aprendo a discussioni su Ue ma anche sul centrosinistra. «La sconfitta al referendum - ammette Renzi - ci ha fatto male. Con le riforme, volevamo un paese più semplice e più forte: è andata male. Volevo tagliare centinaia di poltrone e alla fine l'unica che è saltata è stata la mia. Ma anche quella sconfitta appartiene al passato».

«Ci sono molti modi di cominciare. E di ricominciare. Chi e' cresciuto con l'esperienza scout sa che il modo piu' bello e' mettersi in cammino». Inizia cosi' il primo post del nuovo blog . Il segretario del Pd spiega che si tratta di «un cammino fisico, fatto di passi, incontri, sguardi. Con vecchi amici che non vedi da tempo, perche' finalmente hai piu' tempo per te e per loro. Con nuovi luoghi da osservare, scrutare, toccare per la prima volta, come mi e' accaduto a Scampia qualche giorno fa. Ma e' anche il cammino virtuale e condiviso di una comunita'. Ci sono milioni di italiani che hanno un'idea chiara e bella del futuro dell'Italia. Con tutte le difficolta' che nessuno vuole negare. Ma sempre con un'idea chiara e bella del futuro dell'Italia. Perche' questi milioni di italiani non si arrendono alla rassegnazione. Io voglio camminare con loro».

«Ci sono dei momenti, nella vita di un Paese scrive Renzi - in cui il futuro sembra scomparire. Tutto diventa schiacciato sul presente. Sognare sembra vietato, progettare impossibile, avere idee una colpa. Vale solo il presente indefinito, dove l'unica cosa che conta e' non disturbare la rendita di chi ha sempre fatto in un certo modo e vuole continuare a fare cosi'» spiega Matteo Renzi.



«Intendiamoci- aggiunge- Noi siamo pronti a ogni verifica sul passato. Noi siamo quelli che hanno da offrire mille giorni di lavoro al Governo, che hanno portato tanti risultati. Con alcuni errori, certo, ma nella stragrande maggioranza abbiamo fatto passi in avanti per noi e per il Paese. Oggi l'Italia ha qualche diritto in piu' e qualche tassa in meno: dal Cantiere sociale ai diritti civili fino agli 80 euro o all'abolizione dell'Imu sulla prima casa. Ha attraversato, indenne dal terrorismo, eventi come Expo e Giubileo mentre in altre zone d'Europa le cose andavano diversamente. Ha recuperato in tre anni 600mila posti di lavoro, di cui tre quarti a tempo indeterminato ed e' passata dal meno due per cento del PIL 2013 al piu' uno per cento di oggi. Ha sbloccato opere pubbliche ferme da decenni e ha iniziato l'operazione banda larga che cambiera' il volto delle citta'. Ha investito nelle periferie, nello sport, nelle scuole, nelle imprese, nei musei e nei teatri perche' con la cultura si definisce l'identita' di un popolo».

In arrivo la nuova segreteriadel Pd

«Nelle prossime ore» la nuova segreteria del Pd annuncia il segretario Matteo Renzi, in un sms inviato ai componenti della segreteria uscente. Renzi ringrazia per il lavoro svolto. E annuncia che a breve iniziera' il lavoro di riorganizzazione del partito.

Da Ue letterine ridicole per assurde correzioni deficit

Matteo Renzi annuncia che dedichera' un'attenzione particolare all'Europa.

«Al ruolo dell'Europa in questa fase delicata. A cosa servono le istituzioni europee in un'era che i commentatori immaginano dominata dal rapporto Trump-Putin (tutto da verificare, peraltro)? A cosa serve l'idea dell'Europa nata a Ventotene? A inviare letterine ridicole per chiedere assurde correzioni sul deficit, come quelle che ci hanno inviato senza risultati per tre anni?», si chiede il leader del Pd nel primo post.

«Davanti a 45mila scosse di terremoto e all'inadempienza dell'Unione Europea sugli immigrati- osserva Renzi- come rispondiamo? E ancora: che spazio c'e' per un centrosinistra che tagli le tasse come e' doveroso che si continui a fare in Italia, che trovi una forma di protezione per i nuovi esclusi dalla globalizzazione, che combatta la poverta' partendo dai bambini e dalla crescita, che usi l'innovazione non solo per digitalizzare i servizi ma anche per rendere piu' competitiva l'Italia, che non segua lo sciacallaggio quotidiano ma investa su Casa Italia come pensata da Renzo Piano, che sappia coniugare in modo nuovo la parola sicurezza? E l'elenco potrebbe continuare a lungo».



Renzi conclude con un invito ai sostenitori: «Vi aspetto in giro per l'Italia. Ma vi aspetto anche qui, con i vostri commenti, contributi, idee. Il futuro, prima o poi, torna. A noi il compito di costruirlo, non solo di aspettarlo».

Fi:Brunetta, Renzi doveva lasciare ora torna, fate voi...

“@matteorenzi 11/5/2016: 'Se non passa referendum mia carriera politica finisce'. Renzi 25/1/2017: 'Il futuro, prima o poi, torna'. Fate voi...”.Lo

scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia

alla Camera dei deputati.





