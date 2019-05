Rigopiano, ritrovati altri corpi: 25 le vittime, 4 i dispersi

I Vigili del fuoco hanno recuperato in giornata e nella notte all'interno della struttura dell'Hotel Rigopiano cinque corpi senza vita, non ancora identificati, tre di sesso femminile e due di sesso maschile, mentre i corpi di due donne sono stati estratti uno questa mattina intorno alle 9.30 l’altro nel pomeriggio . Sale così a 25 il numero delle vittime accertate e scende a 6 il numero dei dispersi. I soccorritori sono al lavoro per aprire un varco nel muro spesso 80 centimetri che separa la cucina dal bar. Si scava nella zona dell’albergo dove c’era la hall e la zona ricreativa dove - in due ambienti diversi - sono stati salvati prima Adriana Parete e suo figlio Gianfilippo e poi i tre piccoli Edoardo, Ludovica e Samuel. Stanze che erano state ridotte ad un cumulo di detriti. Restano da ispezionare anche le camere, ma la maggior parte sono state travolte dalla violenza della valanga e dunque, se qualcuno era lì dentro, trovarlo ancora in vita è impresa ai limiti dell'impossibile: il tetto ha schiacciato i piani uno sull'altro e dove c'erano le stanze è rimasto soltanto un cumulo di macerie e pezzi di pilastri sventrati.

Rigopiano: funzionaria prefettura, ho coscienza a posto

«Ci saranno modi e tempi per chiarire tutto. L'importante è avere la coscienza a posto, e io ce l'ho. Tutto il resto, le polemiche di questi giorni, non m'interessa». Risponde così, in un colloquio con il quotidiano la Repubblica la funzionaria della questura che mercoledì 18 prese la telefonata Quintino Marcella di allarme su Rigopiano. Il quotidiano non cita però il nome della donna, e riferisce che ieri è stata ascoltata in questura. «Mercoledì ero appena rientrata in ufficio da una malattia. Prima è scoppiata l'emergenza neve, poi quella del sisma. C'era bisogno di gente nell'unità di crisi e ho dato la mia disponibilità». «Il mio compito - precisa - era rispondere alle chiamate dall'esterno». Anche quella dell'amico di Gianpiero Parete, Marcella. «Non devo dare spiegazioni a lei... - risponde al giornalista -. Nella sala operativa eravamo in tanti, non c'ero solo io».

Edoardo in prima fila a esequie genitori

Nel silenzio quasi completo Loreto Aprutina ha dato l'addio a Sebastiano Di Carlo, 49 anni, e Nadia Acconciamessa, 47, marito e moglie morti all'hotel Rigopiano una settimana fa, lasciando orfano Edoardo di 8 anni, estratto vivo dalle macerie.

Il bambino era in prima fila ai funerali, accanto a lui i fratelli maggiori Riccardo, di 22 anni, e Piergiovanni di 16. Sarà il primo, ora, ad avere l'affidamento del fratellino, alle esequie con un giubbino impermeabile blu e una sciarpa stretta al collo. Ai suoi piedi, seduti in terra, si sono messi a un tratto altri bimbi, compagni di classe e cugini. La famiglia ha circondato affettuosa i tre figli dell'imprenditore Di Carlo, che aveva una pizzeria a Loreto e un'altra a Penne. La cittadina di nemmeno ottomila abitanti era presente con centinaia, forse un migliaio di persone, dentro e fuori il tendone. Loreto Aprutina ha perso sotto la slavina dell'albergo anche Piero Di Pietro, dirigente dell'azienda trasporti abruzzese Tua - il cui corpo è stato identificato ieri - e la moglie Barbara Nobilio. Un altro funerale dovrà presto tenersi. Le due coppie erano amiche ed erano partite assieme per qualche giorno di vacanza. «In questi giorni tutta la zona è addolorata, è una situazione molto difficile - ha detto don Andrea Di Michele, fino a un mese fa parroco a Loreto Aprutina, ora a Penne -. E' come una cappa che grava su tutti noi». Ai funerali

hanno partecipato tra le autorità il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso e il prefetto di Pescara Francesco Provolo. All'uscita delle bare qualche momento di tensione tra i familiari delle vittime e le troupe tv, che assieme ai fotografi

non erano stati ammessi al Palatenda..

Martedì i primi funerali delle vittime

Erano stati celebrati martedì a Farindola e a Penne i primi funerali delle vittime della tragedia. Nella chiesa di San Nicola Vescovo a Farindola il funerale del maitre dell'albergo, Alessandro Giancaterino, 42 anni di Farindola, proprio a pochi chilometri dal luogo dove è caduta la valanga. La chiesa era gremita e la bara è stata portata a spalla sotto la pioggia dal Comune, dove era stata allestita la camera ardente.

© Riproduzione riservata