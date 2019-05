Cei: non importa quando si vota, pensare al Paese

«Non è importante la data di quando si andrà a votare. Quello che conta è che le elezioni non siano un diversivo o solo un modo per misurare la forza di ciascuno, magari dentro una stessa compagine politica. Le elezioni devono essere il momento per eleggere i rappresentanti del popolo con l'impegno di risolvere i veri problemi del Paese». All’indomani della sentenza della Consulta sull'Italicum il segretario generale della Cei, Nunzio Galantino, non indica una preferenza dei vescovi sulla data del voto, tema centrale in questa fase politica, e mette in rilievo un dato: «Va detto che non è normale per un Paese avere due leggi elettorali frutto di interventi della magistratura (Consulta, ndr). I politici su questo si devono interrogare, sul proprio ruolo, non sulla data del voto. Ripeto: non è normale un Paese dove si deve attendere che qualche altro organismo decida se quello che è stato votato è legittimo».

Al termine del consiglio permanente, Galantino ha ripetuto le richieste e le sollecitazione dei vescovi, con una avvertenza: «La Chiesa non è un potere nè parallelo nè alternativo a chi ha la responsabilità di governo». La Cei, nell'incontro, ha rimesso al centro le “emergenze” del Paese, in particolare sull'aumento del tasso di povertà assoluta: «Si rischia di stravolgere un invito in una ingiunzione o in una bacchettata. Quando un vescovo parla non lo fa per mettersi in alternativa a questo o quel governo, ma agisce per contribuire a rendere più vivibile questo nostro Paese». Il parlamentino della Cei ha affrontato il tema della povertà, sottolineando i ritardi per l'attuazione di provvedimenti a sostegno delle famiglie.

Galantino ha poi reso noto l'impegno della Cei sul fronte del terremoto e del maltempo: alla Caritas, braccio operativo sul territorio, sono pervenuti 21,6 milioni di euro (in buona parte frutto di una colletta nazionale) incluso il milione messo a disposizione direttamente dalla Conferenza.

A maggio prossimo (22-25) si terrà l'assemblea annuale della Cei per l’elezione del successore del cardinale Angelo Bagnasco, rimasto al vertice per un decennio.

