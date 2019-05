CsC: «Italia avanza lentamente ma resta incognita elezioni»

L’Italia «prosegue ad avanzare lentamente, in linea con le stime Csc, grazie alla domanda sia interna sia estera. Ma rimane tirato il freno del credito bancario e resta l'incognita dei tempi e dei modi delle elezioni generali». Per la finanza pubblica «la trattativa con la Ue sulla legge di bilancio 2017 è cooperativa, con la reciproca consapevolezza che la priorità è la crescita sostenibile. Per questa occorre portare a compimento il processo di riforme. Gli acquisti di titoli della Bce non durano per sempre». Lo segnala Congiuntura Flash, l’analisi mensile del Centro studi di Confindustria. Lo scenario economico globale è molto migliorato. Rimane però contrassegnato da elevata incertezza sul fronte delle politiche. Dalla scorsa estate è in atto una marcata accelerazione delle attività produttive, sia nel manifatturiero sia nel terziario, come non si osservava da alcuni anni. Vi contribuiscono insieme i mercati avanzati e alcuni dei maggiori emergenti (Cina in testa).

Il recupero del Pil si attenuerà nei prossimi trimestri

In particolare il Pil italiano ha continuato ad avanzare in autunno: +0,2% (è la stima Csc, in linea con quella formulata a dicembre), in lieve rallentamento dal +0,3% dei mesi estivi. Il trascinamento al 2017 è di +0,3 punti percentuali. La produzione industriale è scesa dello 0,4% in dicembre (stima Csc), dopo il +0,7% in novembre; nel 4° trimestre segna +0,5% sul 3°. Gli ordini nel Pmi manifatturiero (Markit) segnalano una solida crescita: +1,5 punti in dicembre (a 54,7), tirata dalla domanda estera. Le attese di produzione (Istat) risalgono a fine 2016 (saldo a 12 da 10; 10,7 nel 4° trimestre da 9,7 nel 3°) e delineano incrementi di attività anche a inizio 2017. Nei servizi il Pmi segnala una frenata: in dicembre cala a 52,3 (-1,0 punti su novembre; nel 4° trimestre a 52,2, +0,6 punti sul 3°), specie nei nuovi ordini e nell’occupazione. In novembre l'anticipatore Ocse per l'Italia è diminuito per l'undicesimo mese di fila (-0,04%, -0,82% cumulato) e suggerisce che il recupero del Pil si attenuerà nei prossimi trimestri.

Decreto banche può alimentare fiducia

Il decreto “salva banche', che mette a disposizione misure precauzionali per capitale e liquidità, con un Fondo da 20 miliardi, per evitare dissesti e bail-in «alimenterà la fiducia dei risparmiatori e sosterrà il credito», ha scritto il Centro studi di Confindustria nella Congiuntura flash dedicando un capitolo al decreto del 23 dicembre e al credito per le imprese che resta frenato. I prestiti alle imprese italiane si sono ridotti ancora a novembre 2016 (-0,3%; -16 miliardi da fine 2015 secondo i dati destagionalizzati CsC. Le sofferenze bancarie restano ampie: 142 miliardi (18,5% dei prestiti). I rischi che ne derivano, si legge, frenano l'offerta di credito, invariata nel quarto trimestre 2016, come nel terzo, dopo l'allentamento partito a fine 2014 (indagine Banca d'Italia). Sono tornate a pesare anche le difficoltà su capitale e liquidità. Le banche hanno rialzato i margini sui prestiti giudicati più rischiosi, limandoli sugli altri.



Export favorito dal rafforzamento della crescita mondiale e dall’euro debole

In novembre l'export italiano è aumentato del 2,2% a prezzi costanti su ottobre (in dicembre +2,5% in valore quello extra- Ue). La variazione acquisita nel 4° trimestre sul 3° (+1,1%) risulta da una crescita in tutte le categorie di beni: di consumo, strumentali, intermedi ed energetici. Su le vendite sia nei paesi Ue sia in quelli extra-Ue, specie in Usa, Giappone e Cina. A inizio 2017 l'export italiano è favorito dal rafforzamento della crescita mondiale e dall'euro debole.

© Riproduzione riservata