Curcio: «Concluse le operazioni di soccorso». Bubbico: «Italia grata ai soccorritori»

Le operazioni di soccorso «si sono concluse nella notte», ma le attività nella zona dell’hotel Rigopiano «sono ancora in corso». Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio in una conferenza stampa al centro di coordinamento dei soccorsi a Penne. Con il ritrovamente la notte scorsa delle ultime due vittime della slavina che ha distrutto il resort di Rigopiano, non c’è più nessuno da cercare. Il bilancio finale della tragedia è stata di 29 vittime (quindici uomini e quattordici donne) e 11 sopravvissuti, fra cui 4 bambini.

Nove persone sono state estratte dalle macerie del resort, due scampate alla valanga per essere usciti fuori prima della distruzione dell’albergo. In totale erano 40 le persone che mercoledì pomeriggio si trovano nel Rigopiano, 28 ospiti e 12 dipendenti. E mentre si celebrano i funerali delle vittime infuriano le polemiche sui ritardi nell’avvio dei soccorsi, ma anche su valanghe in epoche recenti. E prosegue l’inchiesta aperta contro ignoti dalla Procura di Pescara, per disastro colposo e omicidio plurimo colposo.

Le foto di H20 e le valanghe in epoca recente

In quattro immagini l’evoluzione subita dalla vegetazione nell'area nella quale sorgeva l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), come testimonianza di valanghe avvenute in epoca recente, prima del disastro del 18 gennaio scorso. La documentazione è contenuta nell'esposto inviato dal Forum abruzzese H2o, questa mattina tramite posta elettronica, alla Procura di Pescara che indaga sulla tragedia. In uno scatto del 1945 l'area sul versante sinistro del canalone sovrastante Rigopiano ha una grande area in larga parte denudata con pochi arbusti, visibilmente diversa rispetto all'altro versante in cui c’è un fitto bosco.

Nell'immagine del 1954 si nota nella stessa fascia una maggiore apertura nelle aree centrali, con quello che appare un conoide di recente formazione alla foce del canalone, a poca distanza dalle strutture esistenti. Negli scatti successivi, risalenti al 1975 e al 1985, questa area presenta una copertura boschiva progressivamente più fitta. Secondo il Forum H2o, potrebbe trattarsi della «naturale evoluzione della vegetazione dopo un evento gravitativo». Una tesi compatibile, come citato nell'esposto, con quella sostenuta da geologo Gian Gabriele Ori, dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, secondo la quale nella zona in cui è sorto l’Hotel Rigopiano si sarebbe verificata una valanga nel 1936.

Uno sciatore dei soccorsi nel canale creato dalla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, (Ansa/Alessandro Di Meo)

Mille operatori hanno lavorato all’emergenza

Curcio ha sottolineato che all’emergenza hanno lavorato oltre mille operatori: «sono state impiegate le migliori risorse» del Paese. «Gli operatori - ha affermato Curcio - hanno portato all'estremo alcune attività operative, per tentare di salvare il maggior numero di vite. Abbiamo gioito quando questo è avvenuto e ci siamo rattristati quando non ce l'abbiamo fatta. Ma si è lavorato incessantemente». Il capo della Protezione Civile ha poi espresso affetto e vicinanza alle famiglie delle vittime ma, anche, un ricordo affettuoso agli operatori del 118 che erano a bordo dell'elicottero caduto a Campo Felice. «Chi lavora per l’emergenza si espone a rischi che a volte possono portare ai sacrifici estremi».

I soccorritori all'opera tra le macerie del resort Rigopiano devastato dalla slavina (LaPresse/Mario Sabatini)

Protezione civile eccellenza del paese

La protezione civile italiana è «un’eccellenza del paese», ha detto Curcio, e i soccorsi all’hotel Rigopiano hanno dimostrato che «quando il sistema si mette insieme e ognuno dà il suo contributo, dal soccorso tecnico alla comunità scientifica fino al volontariato, si raggiunge l’obiettivo». Curcio ha ricordato che si tratta di « una tragedia inserita in una serie di tragedie», che il sistema «è da mesi sotto pressione e nonostante questo si cerca di dare risposte sempre operativamente positive». Un sistema che va «sostenuto tutti i giorni, non solo nel momento dell'emergenza: quello è il momento in cui si raccoglie il frutto di un percorso e dobbiamo ricordarci che questo spirito unitario si raggiunge con una pianificazione a monte, che deve esserci in tutti i settori». Bisogna lavorare sui punti critici, migliorare complessivamente il sistema a livello nazionale, ma bisogna farlo «in tempo di pace».

Bubbico: Italia grata ai soccorritori

«Da parte di tutti i soccorritori c'è stata grande professionalità, resa ancora più preziosa dal senso di umanità, coraggio, generosità che ciascuno degli operatori ha saputo manifestare nella consapevolezza di agire per salvare il maggior numero di vite. E di questo l’intero paese è grato», ha detto il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico nel corso della conferenza stampa nel centro di coordinamento dei soccorsi a Penne. Dopo aver espresso vicinanza e sostegno alla famiglie delle vittime, Bubbico ha ricordato le condizioni «particolarmente rischiose» in cui hanno operato tutti i soccorritori e ha sottolineato come il sistema di protezione civile abbia lavorato «con uno spirito di assoluta unitarietà e capacità operativa». Ognuno «ha fatto il proprio lavoro al meglio, integrandosi con gli altri».

Vigili del fuoco: operazioni tra le più complesse mai gestite

Le operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano sono state «tra le più complesse che abbiamo mai gestito»: una situazione con «un crollo di un edificio di 4 piani sotto una valanga in uno scenario di terremoto, con l’impossibilità di arrivare sia via terra che via aria e con le comunicazioni difficili. Così il direttore centrale delle emergenze dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Romano, ha ricostruito il lavoro fatto dai pompieri e dagli altri soccorritori nella zona dell’albergo. «I vigili del fuoco - ha detto - hanno lavorato 25, 26 ore di seguito, parlando con le persone vive e facendogli vedere la luce della torcia, infilandosi in buchi di 30 centimetri. Non riuscirei mai a raccontarvi cosa significa». L’azione di individuazione dei sopravvissuti è stata progettata e realizzata, attraverso la realizzazione di mappe. «Si è agito in una certa direzione, sono stati raggiunti i locali indicati e sono state trovate le persone lì dove avevamo ipotizzato fossero».





L’albergo Rigopiano distrutto dalla slavina (Ansa/Alessandro Di Meo)

Soccorso alpino: evento straordinario che non ha precedenti

Anche per gli uomini del Soccorso Alpino «si è trattato di un evento straordinario, che non ha precedenti nella storia recente: si sono accavallati - dice Maurizio Dellantonio - una serie di fattori straordinari. E la risposta del sistema della protezione civile è stata altrettanto straordinaria, si è lavorato in sinergia e ci si è mossi cercando di fare tutto il possibile, mettendo sul campo tutte le tecnologie che ogni corpo aveva a disposizione».

