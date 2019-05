Italicum, Grasso sprona i partiti: «Intesa necessaria»

«Un’intesa tra partiti sulla legge elettorale deve esserci. Sono convinto che debba esserci un testo parlamentare su cui i partiti si confrontino». Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, il giorno dopo la sentenza della Consulta, evidenziando le differenze tra i due sistemi elettorali vigenti per Camera e Senato dopo gli interventi della Corte costituzionale.

Commissione Camera rinvia dibattito

Intanto però alla Camera il dibattito sulla legge elettorale resta al palo. All’ufficio di presidenza della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio che avrebbe dovuto incardinare la legge elettorale, nessuno ha sollevato la questione, confermando l'attuale calendario. A dicembre Pd, FI e M5s avevano chiesto di attendere la sentenza della Consulta.

Serracchiani: Parlamento scelga Mattarellum

«Il Partito Democratico - ha ribadito la vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani - ha fatto a tutte le forze politiche una proposta chiara, definita e di veloce applicazione: il ritorno al Mattarellum. Ora tocca alle altre forze politiche esprimersi in tempi ragionevolmente brevi. Se non sarà possibile trovare un accordo fra le forze parlamentari - conclude Serracchiani - l’unica alternativa possibile è tornare al voto con le leggi vigenti».



Romani (Fi): così non si può votare

Ma Forza Italia prende tempo, spostando l’asticella temporale a metà febbraio, quando saranno pubblicate le motivazioni della sentenza della Consulta. «Appena escono le motivazione della sentenza, mettiamoci a lavorare a una nuova legge elettorale» ha detto il capogruppo il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani, per il quale non si può votare subito «perché le leggi elettorali dei due rami del Parlamento sono profondamente diverse». «Anche noi - ha aggiunto - vogliamo andare a votare subito, ma il Capo dello Stato ha chiesto leggi elettorali omogenee: quelle uscite dalla Consulta non lo sono». Esclusa perciò l’opzione evocata dal leader della Lega Matteo Salvini di votare il 23 aprile. («Cioè bisognerebbe sciogliere le Camere in febbraio? Ma non abbiamo neanche letto le motivazioni della sentenza!»).

Salvini: accordo veloce su modifiche e subito al voto

Salvini, che spinge invece il piede sull’acceleratore per votare al più presto, ha aperto oggi a una armonizzazione delle leggi elettorali di Camera e Senato, a patto che, ha spiegato, avvenga in tempi rapidissimi. «Se c'è un impegno da galantuomini a fare in fretta - ha dichiarato e ad andare al voto in primavera noi ci stiamo. Ci stiamo ad un passaggio parlamentare di 15 giorni. Ma se si va a finire all’autunno diciamo no: non abbiamo tempo da perdere per la legge elettorale quando c'è da mettere in sicurezza il Paese». E il governatore della Lombardia Roberto Maroni ha proposto nel frattempo una lista unica del centrodestra, «perché il premio di maggioranza va alla lista». Secondo Maroni, il leader del “listone” sarà «il candidato premier» che si può selezionare con le primarie.

© Riproduzione riservata