Italicum, Chiti: intesa subito. Gasparri: aspettare motivazioni

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il ballottaggio dell’Italicum, la parola passa al Parlamento. Va verificato se esistono le condizioni per armonizzare le due diverse leggi elettorali in vigore per Camera e Senato, come autorevolmnte auspicato dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Il risultato finale e la tempistica (anche se quasi tutte le forze politiche ripetono il mantra del «voto subito») non sono però affatto scontati. Non è un mistero la difficoltà di trovare un accordo a livello politico. Una prova di ciò si è avuta oggi nel faccia a faccia tra il dem Vannino Chiti (ex ministro per le riforme istituzionali nel governo Prodi II e vicepresidente del Senato dal 2008 al 2013) e l’azzurro Maurizio Gasparri (vicepresidente del Senato), incontro che si è svolto al Master di Management politico organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con la Luiss.

Chiti (Pd): intesa subito, senza motivazioni Consulta

Chiti ha ricordato che la posizione ufficiale del Pd che è quella di verificare la possibilità in Parlamento di un accordo sul ripristino del Mattarellum per Camera e Senato. Ma ha sottolineato anche la necessità di fare presto. «Se c’è una cosa che non possiamo permetterci è stare fermi. Non possiamo aspettare le motivazioni della Consulta sull’Italicum previste nella seconda metà di febbraio - ha scandito Chiti - per avviare un dialogo in Parlamento sugli interventi da adottare». E ha aggiunto: «Serve un confronto subito per realizzare due leggi più omogenee, altrimenti il Parlamento abdica al suo ruolo». Questo l’auspicio. Realisticamente, però, Chiti ha ammesso che la speranza che questo accordo si trovi «è scarsa». E in mancanza di un accordo, tanto vale andare al voto subito con le due leggi elettorali uscite dall’esame della Consulta, malgrado i rischi di governabilità annessi.

Chiti sa che Forza Italia non vuole il Mattarellum. E perciò, a titolo personale, ha aperto a modifiche di quel sistema elettorale (basato su collegi uninominali con maggioritario a turno unico per l’attribuzione del 75% del seggi e su un proporzionale con liste bloccate per il restante 25%). Per esempio «aumentando al 50% la quota proporzionale». E ha lanciato, sempre a titolo personale, alcune ipotesi alternative nella direzione della armonizzazione dei due attuali «Consultellum» vigenti per Camera e Senato. Per esempio «omogeneizzando al 5% le soglie di sbarramento (oggi al 3% su base nazionale per la Camera; all’8% al Senato per le liste non coalizzate e al 3 % per quelle coalizzate, su base regionale, ndr) e introducendo in entrambi i rami del Parlamento un «premio di governabilità al 10%» per aiutare la creazione di un governo stabile, in un’ottica di giusto mix tra «rappresentanza e governabilità».

Gasparri (Forza Italia): premio vada alla coalizione

Ma Gasparri, che ha sottolineato «il dibattito aperto dentro Forza Italia sul tema della legge elettorale» e ha parlato perciò anch’egli a titolo personale, ha preso tempo. Lo ha fatto ammettendo che «realisticamente prevarrà a livello politico la tesi della necessità di aspettare le motivazioni della Consulta» per porre mano alla legge elettorale. Una opzione quest’ultima che certo, può nascondere la volontà di alcuni «di fare melina e guadagnare tempo», ma che «in parte sottende una scelta responsabile».

Condiviso l’obiettivo finale di approvare «al Senato una legge omogenea con quella della Camera», Gasparri ha proposto di modificare l’Italicum post-Consulta attribuendo il premio di maggioranza alla coalizione e non alla lista, come avviene attualmente. In un’ottica di campagna elettorale, infatti, Gasparri ha sottolineato la necessità di lavorare alla coalizione di centrodestra («perché una Forza Italia che si dovesse presentare da sola alle urne, in un’ottica di grande coalizaione con il Pd, perderebbe appeal elettorale»). Inevitabile, poi, secondo Gasparri un intervento legislativo per cancellare il sorteggio come strumento per scegliere il collegio del capolista plurieletto. Una necessità sottolineata anche dal politologo Roberto D’Alimonte, che ha dichiarato:«Sono sicuro che almeno su questo il Parlamento interverrà introducendo una norma che obbligherà il capolista plurieletto a optare per il collegio dove ha ottenuto il maggior numero di voti».

