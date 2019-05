Mutuo ed affitto pesano sempre di più: un italiano su sette torna dai genitori

Pagare l’affitto o il mutuo pesa e allora per andare avanti c'è chi deve tornare indietro, sotto un unico tetto con mamma e papà. A confermarlo è l'Eurispes che nel suo annuale Rapporto spiega che «molti hanno dovuto mettere in atto strategie anti-crisi come tornare a casa dai genitori (13,8%)», o «in quella dei suoceri». Di fatto un italiano su sette torna indietro.

La povertà



Centrale dunque il tema del reddito dal momento «quasi la metà delle famiglie non riesce a far quadrare i conti». «Il 48,3% non riesce ad arrivare alla fine del mese», con un incremento «di circa un punto percentuale rispetto all'anno scorso, dove si registrava un 47,2%». Di conseguenza «il 44,9% per arrivarvi è costretto a utilizzare i propri risparmi». Solo in una casa su quattro si è in grado di mettere qualcosa da parte. Nel dettaglio: «le rate del mutuo per la casa sono un problema nel 28,5% dei casi, mentre per il 42,1% di chi è in affitto lo è pagare il canone. Il 25,6% delle famiglie ha inoltre difficoltà a far fronte alle spese mediche».

Il ricorso ai prestiti

Ha bussato alle porte della banca per chiedere un prestito il 28,7% delle famiglie, ma nel 7,8% dei casi non è stato concesso. «Il motivo più frequente risulta essere il mutuo per l'acquisto della casa (il 46,8%). Seguono poi la necessità di pagare debiti accumulati (27,6%), il bisogno di saldare prestiti contratti con altre banche/finanziarie (17,9%)«, che arriva a pari merito con «il dover affrontare spese per cerimonie (17,9%)». C’è poi un altro 10,9% che ha chiesto un prestito per cure mediche e infine un 2,2% che vi ha fatto ricorso per potersi pagare le vacanze.

Le tasse

«La maggior parte degli italiani (62,5%) è convinta che le tasse non si siano abbassate nell'ultimo periodo». Ad esempio, si spiega, «il 44,6% dei cittadini è sicuro che l'annunciata chiusura di Equitalia e l’eliminazione, dai calcoli del debito, degli interessi non miglioreranno la situazione per cittadini ed imprese in difficoltà economiche»; contro un 32,8% che invece considera questi interventi come risolutivi. «Sulla riduzione del canone Rai, il 51% si è detto convinto che sia stato diminuito, contro il 49% che ha risposto negativamente», sottolinea. E ancora, «sull’abolizione della Tasi-Imu (sulla prima casa) il sì prevale» tra circa il 60% degli intervistati.

Lo stalking



Ben otto italiani su dieci hanno subito molestie online o attraverso il cellulare: il cosiddetto cyber stalking riguarda l'83,3% delle persone intervistate dall'istituto in un sondaggio. E la quota sale ulteriormente se si considera la fascia di età più giovane: il 91,2% dai 25 ai 34 anni e l'87,5% dai 18 ai 24 anni. Per quanto riguarda il fenomeno dello stalking “tradizionale”, afferma di averlo subito il 12,2% dei cittadini mentre il 29,6% conosce qualcuno che ne è stato vittima. Le vittime si concentrano in particolare nelle fasce d'età tra i 18 e i 44 anni, con un picco tra i 25 e i 34 (20%). Gli autori delle molestie sono per lo più ex partner (37,1%), conoscenti (17,4%) e colleghi (15,9%).

Il cybercrime



Gli attacchi informatici causano alle imprese italiane danni per 9 miliardi di euro l'anno. A dispetto della gravità di un fenomeno in espansione soltanto il 19% delle aziende ha maturato una visione di lungo periodo sulla sicurezza, piani concreti con approcci tecnologici e ruoli organizzativi definiti. Il cyber-crime si conferma così la prima causa di attacchi gravi a livello globale attestandosi al 68% dei casi nel 2015 (era il 60% nel 2014). I crimini informatici nei primi sei mesi del 2015 sono aumentati del 30% rispetto al 2014, arrivando a costituire la causa del 66% degli attacchi informatici gravi. Le minacce informatiche più diffuse negli ultimi due anni sono state: malware (80%), phishing (70%), spam

(58%), attacchi ransomware (37%) e frodi (37%). Nel nostro paese i settori maggiormente colpiti - spiega il rapporto - sono l’informazione e il gioco. Media online, piattaforme di blogging e “gaming” nel 2015 hanno subito un incremento degli attacchi pari al 79% rispetto al 2014.

I millennials

In Italia sono circa 11 milioni i millennials, generazione “simbolo” nata tra gli anni Ottanta e il Duemila che sta segnando il passaggio alla società digitale.

Grandi utilizzatori dei social network (il 76%), sullo smartphone trascorrono mediamente 2 ore e 41 minuti al giorno. Abbastanza disillusi sul futuro, il 48% ritiene indispensabile l'aiuto economico dei genitori per mettere su famiglia.

Per i giovani di questa fascia d’età non è da sottovalutare neanche la tv che guardano per ben 4 ore 25 minuti al giorno. Se da una parte i millennials sono molto esperti di tecnologia, dall'altra hanno difficoltà a pianificare il loro

futuro finanziario. In particolare per il 45% di loro risparmiare rappresenta un grande sacrificio, mentre il 40% si dichiara sfiduciato circa la possibilità di percepire in futuro uno stipendio simile a quello dei propri genitori. Se avesse

dunque del denaro, il 48% dei 16-17enni risparmierebbe per comperare beni di consumo, il 64% dei 18-24enni lo utilizzerebbe per rendersi autonomo dai genitori andando a vivere da solo; il 59% dei 25-34enni, invece, si preoccuperebbe del futuro e risparmierebbe per proteggersi dagli imprevisti.

Riguardo il lavoro il 56% dei millennials dichiara di escludere a priori aziende che non operano in modo sostenibile e il 49% ha rifiutato incarichi in contrasto con la propria etica professionale. I millennials - spiega inoltre il rapporto - sono

un target dinamico ed esigente in termini di acquisti: per il 79% i marchi dovrebbero costantemente innovare i propri prodotti; mentre il 49% ritiene che la comunicazione, se mirata ed intelligente, può diventare un asset strategico per la marca. Eurispes ricorda infine che entro il 2020 questa fascia d'età

costituirà il 25% della popolazione di Europa e Stati Uniti.

