Scontro fra Trump e Messico, salta il vertice

Se Donald Trump è capace di rompere pubblicamente una relazione con il Messico, un paese alleato, confinante e partner da decenni dell’America, non dovremo sorprenderci se riserverà qualche brutta sorpresa anche all’Europa o ad altri alleati.

La dinamica che ha portato ieri alla rinuncia del Presidente messicano Enrique Peña Nieto al viaggio a Washington per il primo incontro formale con Donald Trump è ormai da manuale per la comunicazione politica del nostro tempo: si è sviluppata su Twitter.

Ma è partita già mercoledì quando Trump ha firmato l’ordine esecutivo per costruire il muro al confine con il Messico che aveva promesso in campagna elettorale e un altro ordine per assumere altri agenti destinati al controllo dei confini e alla deportazione di immigrati illegali soprattutto messicani. Non c’è dubbio che i due ordini rappresentavano l’escalation di una relazione difficile fra Trump e Nieto cresciuta già durante la campagna elettorale. Trump ripeteva mercoledì che il muro sarebbe stato costruito per proteggere l’America e confermava che sarebbe stato «pagato dai messicani».

La notizia è stata presa dai messicani come un’umiliazione, uno schiaffo diretto al loro Presidente che si sarebbe recato appena una settimana dopo in America. Nieto sotto forti pressioni interne ha deciso a sua volta di scrivere un tweet dicendo quello che andava ripetendo da sempre e cioè che il Messico non avrebbe pagato per il muro. L’opinione pubblica messicana infatti considera la posizione di Trump un’onta per il paese e la richiesta di pagare il muro del tutto irragionevole: «Costruire un muro lungo i nostri confini è un errore, separa le nostre strade invece di unirle, è da anni una decisione deplorabile», diceva Nieto in un video distribuito su Twitter. Poi aggiungeva: «Il Messico non crede nei muri e l’ho detto e ripetuto più volte, non pagheremo per il muro». L’ex Presidente messicano Vincent Fox Quesada è stato anche più colorito: «Sean Spicer, l’ho detto a @realdonaldtrump e lo ripeto a te, non pagheremo quel muro del c...». In serata Nieto faceva capire che il viaggio della settimana prossima poteva anche saltare. Poi ieri mattina un tweet di Trump :«Se il Messico non vuole pagare per un muro di cui c’è molto bisogno allora è meglio cancellare l’incontro in preparazione». Cosa che Nieto ha fatto prontamente: ieri mattina intorno alle 11.40 ha scritto un tweet in cui cancellava il viaggio negli Stati Uniti. In quel momento tra l’altro il suo ministro degli Esteri Luis Caso si stava per incontrare con il responsabile della sicurezza interna a Washington John Kelly.

La bandiera messicana era stata issata sul pennone del ministero, Caso era già sulle scale accolto dai dignitari americani quando ha ricevuto il messaggio di rientrare immediatamente in Messico. Ieri Trump, durante un discorso che ha pronunciato a un raduno a Filadelfia del partito repubblicano ha alzato ancora il tiro: «Abbiamo deciso insieme di cancellare la visita – ha detto aggiungendo – a meno che il Messico non cominci a trattare gli Stati Uniti con rispetto, incontri di questo genere saranno inutili e voglio perseguire altre strade. Non ho scelta».

Quali strade? Aumentare le tariffe? Smantellare il Nafta? Una prima opzione l’ha prospettata ieri il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer: «Potremmo applicare un dazio del 20% su tutti i prodotti importati dal Messico sul mercato americano e così finanziare i costi del muro», ha minacciato. Di certo i mercati sono più preoccupati per il Messico che per gli Stati Uniti, il peso messicano ha perso l’1,1% ieri, dopo l’annuncio di Nieto e complessivamente ha perso oltre il 14% da quando Donald Trump è stato eletto Presidente. Il Messico ha un avanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti di crica 60 miliardi di dollari, circa il 12% del gap commerciale complessivo. Il Canada ha un avanzo molto più piccolo circa 9 miliardi di dollari, su un interscambio molto più elevato.

In serata si è cercato di calmare le acque: il portavoce di Trump ha detto di auspicare che l’incontro possa essere organizzato di nuovo e lo stesso messaggio è venuto da Nieto: «Non sono contrario a un incontro con gli Stati Uniti quando il momento sarà opportuno». Non c’è dubbio che il Nafta sia servito più al Messico che all’America, ma è stato uno strumento che ha consentito la formazione di una classe media messicana e di dare maggiore stabilità al paese, cosa che interessava all’America.

Ma anche questo è un segno di quanto l’America di Trump stia cambiando i suoi rapporti internazionali. Oggi toccherà all’Europa: l’incontro con con Theresa May dopo l’uscita dall’Unione Europea vuole significare che il rapporto con Londra è più importante di quello con il resto dell'Europa.

