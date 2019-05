Consulta, sì a referendum perché voucher slegati da lavoro occasionale

Nella disciplina che regola i voucher, i buoni lavoro finiti nel mirino della Consulta, «viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto». Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni sull’ammissibilità del referendum proposto dalla Cgil. Quanto al referendum sull’art. 18 (la Cgil puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre la reintegra per i licenziamenti illegittimi nelle imprese sopra i cinque dipendenti) «il quesito è inammissibile anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all’istituto di

democrazia diretta previsto dall'art. 75» della Costituzione, nonché «a causa del difetto di univocità e di omogeneità».

Consulta: voucher slegati da lavoro occasionale

Tornando al quesito sui voucher, la Consulta spiega nelle motivazioni come attraverso gli interventi normativi, «la originaria disciplina del lavoro accessorio, quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata, sotto il profilo soggettivo, a particolari categorie di prestatori, e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, ha modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro». Una modifica che per la Corte «appare già emblematicamente attestata dal cambiamento della denominazione della rubrica del Capo II del d.lgs. n. 276 del 2003 in cui risultano inserite le originarie previsioni normative ('Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti') rispetto a quella recata dal Capo VI del d.lgs. n. 81 del 2015, ('Lavoro accessorio'), nel quale sono inseriti gli articoli di cui si chiede l'abrogazione referendaria, in quanto viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto».



Governo al lavoro sulle modifiche

Il governo è al lavoro per modificare l’attuale normativa sui voucher, al fine di disinnescare la mina referendaria. E prepara un intervento legislativo per limitare l’utilizzo «improprio» e «distorto» dei voucher come ha più volte ripetuto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. «Nei prossimi giorni, con la regia del ministero del Lavoro, consulteremo sindacati e associazioni imprenditoriali, perché vogliamo arrivare a soluzioni condivise. Poi troveremo un veicolo, peraltro in Parlamento ci sono molti disegni di legge sui voucher. Il punto fermo è che vogliamo

limitare i buoni al solo lavoro occasionale» ha affermato nei giorni scorsi in un'intervista al Corriere della Sera Marco Leonardi, economista della Statale di Milano e consigliere di Palazzo Chigi. E ha aggiunto: «Sappiamo che la Cgil difficilmente si accontenterà, ma puntiamo su un ampio consenso, che scioglierebbe la tensione sul referendum. La nostra linea è chiara: abbiamo introdotto il jobs act per promuovere il lavoro stabile e quindi i voucher non

possono coprire rapporti di lavoro che andrebbero regolati contrattualmente».

Le ipotesi di modifica

Tra le ipotesi di modifiche, anche quella di abbassare il tetto attualmente fissato in 7mila euro annui per il lavoratore e innalzato dai precedenti 5mila euro con il Jobs act e quella di ridurre la validità del voucher, che oggi è di 12 mesi e di portarla a 6 mesi. Un'altra possibilità di intervento, al momento ancora teorica, è la riduzione dei settori in cui poter ricorrere ai buoni lavoro. Non solo. «Si possono introdurre limiti temporali all’impiego di lavoratori retribuiti con i buoni - ha aggiunto Leonardi - per esempio non più di 10 giorni. Si può stabilire che non si può pagare un lavoratore con i voucher se ha avuto un contratto con la stessa azienda. Si può rafforzare la tracciabilita, bloccando l’accesso ai voucher una volta raggiunti i limiti d’impiego».

Pressing Cgil per l’abolizione dei voucher

Sui voucher il sindacato si è spacca tra la Cgil che ha promosso il referendum abrogativo e Cisl e Uil che sostengono le proposte legislative che puntano al ritorno alla regolamentazione originaria delle prestazioni occasionali contenuta nella legge Biagi del 2003. «Sentiamo troppo spesso dire che i voucher vanno mantenuti, perché sono una frontiera rispetto al lavoro nero - ha ribadito la leader Susanna Camusso -. Crediamo che sia un luogo comune giustificatorio, che non si misura col fatto che la crisi ha determinato ulteriori aree di lavoro “grigio” e “nero”. Abbiamo un'ampia documentazione che ci dice come il voucher sia il paravento di attività di lavoro in nero». Per Camusso «questo strumento non è più correggibile e va abrogato».



Cisl e Uil favorevoli a modifiche legislative

La soluzione non è l'abrogazione, secondo la Cisl, che propone di tornare alla legge Biagi, che ha circoscritto l'impiego dei voucher al lavoro occasionale, limitandone l'utilizzo ad alcune prestazioni e per alcune tipologie di persone “svantaggiate”. «Non serve cancellare i voucher - ha detto la segretaria generale, Annamaria Furlan - basta modificarli e riportarli ai casi di lavoro discontinuo.

Anche la Uil, per voce di Guglielmo Loy, «condivide l'intento restrittivo di molte delle proposte di legge all'esame della Camera, sul ritorno alla primogenita regolamentazione del 2003 che ponevano come condizione per l'impiego dei voucher il carattere occasionale e accessorio della prestazione, con confini applicativi su prestatori di lavoro, committenti e attività di impiego».

© Riproduzione riservata