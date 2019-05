Dall'Auditorium all’Argentina, sui palcoscenici di Roma come non dimenticare la Shoa

Si concentrano su musica e teatro le principali iniziative nella Capitale per commemorare la Giornata della Memoria a Roma. Ieri sera al Parco della Musica lo spettacolo “Serata colorata” con i brani musicali composti nel campo di internamento per ebrei di Ferramonti, in Calabria, ideato dal musicologo Raffaele De Luca e da Viviana Kasam. Questa sera al Teatro Argentina, prima dell'inizio dello spettacolo “Minetti. Ritratto di un artista da vecchio” con un imperdibile Roberto Herlitzka, verrà diffusa una breve registrazione di dieci minuti, in cui risuonerà un frammento tratto da “Eutanasia di un ricordo” di Vittorio Pavoncello, che rende omaggio al grande attore del teatro italiano Arnoldo Foà. Domani sempre all'Argentina voci e storie di donne che vissero l'eccidio delle Fosse Ardeatine con “Tante facce nella memoria”, spettacolo diretto da Francesca Comencini, un oratorio sulla memoria della terribile tragedia che segnò ferocemente Roma nel corso del secondo conflitto mondiale.

Ferramonti e l’eredità di Sonnenfeld, compositore internato nei campi

Il concerto “Serata Colorata” ha aperto a Roma le manifestazioni previste per il Giorno della Memoria con brani letti dall'attore Peppe Servillo. «Il valore musicale di Ferramonti - spiega il musicologo Deluca - va ben oltre il livello locale, abbracciando una prospettiva nazionale e internazionale». La ricerca del musicologo è partita dall'incontro fortuito con Armida Locatelli, erede di uno dei compositori internati nel campo, Kurt Sonnenfeld: «Quando Armida ha portato gli spartiti di Ferramonti al conservatorio mi si è aperto un universo e ho iniziato a studiarli a fondo. Sono spartiti scritti in una forma essenziale, la cui caratteristica è l'eclettismo, uno degli aspetti piu' interessanti della musica di Ferramonti. C'è una grandissima varietà di stili e generi musicali: si va dalla musica liturgica ebraica alla canzonetta da cabaret alla moda anni Trenta, fino al pezzo classico. La carriera di tanti compositori non si è arrestata con l'esperienza del campo, anzi. Negli anni successivi nelle opere di molti di loro rimane il richiamo a Ferramonti. Ad esempio Sonnenfeld negli anni Settanta scriverà musica sinfonica ma anche chansonnes in cui si sente l'eco di quell'esperienza».

Un'esperienza dura, fatta di privazioni e dolore, ma anche di momenti di tregua tra polizia e internati. Ai 'bunter abend', le 'serate colorate', spesso assistevano anche le autorità che gestivano i campi, tolleranti anche in Germania nei confronti delle espressioni artistiche.

Una musica che veniva suonata con vari strumenti, tra cui un pianoforte a coda, che gli internati erano riusciti a sottrarre probabilmente corrompendo qualcuno a Cosenza, ed un harmonium, portato per intonare la musica sacra da un padre spirituale alsaziano, inviato a Ferramonti dal Vaticano. Ma anche violini, prodotti da una famiglia di liutai della zona, i De Bonis: «Nicola De Bonis decise di andare a Ferramonti per un consulto medico, perché sapeva che lì erano internati bravissimi dottori - racconta Deluca -. Quando nel campo si venne a sapere che era un liutaio venne preso d'assalto. I musicisti cominciarono a chiedergli dei violini, anche se i De Bonis producevano chitarre classiche. Nicola decise di rubare del legno di noce e di costruire un violino per loro».

Il ricordo delle Ardeatine in scena al Teatro Argentina

Domani al Teatro Argentina il tragico passato rivivrà con le testimonianze dirette di sei donne che hanno attraversato il cruento eccidio delle Fosse Ardeatine: parenti delle vittime, partigiane, testimoni, come eroine riconosciute della Resistenza o anonime cittadine romane capitate quasi loro malgrado nella grande macchina della Storia. Grazie alle interviste fatte da Alessandro Portelli con il suo lavoro di ricostruzione, lo spettacolo dà voce alle storie di queste donne in un flusso dove le diverse voci si alterano, costruendo un'unica grande memoria storica. A raccontare le sei storie di donne partigiane e non che nel ‘44 vissero l'eccidio delle Fosse Ardeatine, feroce rappresaglia dopo il tragico attentato di via Rasella del 23 marzo 1944, sono Mia Benedetta, Bianca Nappi, Carlotta Natoli, Lunetta Savino, Simonetta Solder e Chiara Tomarelli. Curato da Mia Benedetta e dalla regista Francesca Comencini, lo spettacolo è nato con l'ascolto delle registrazioni delle testimonianze dirette. L'urgenza artistica del progetto è quindi la memoria. Il non dimenticare quanto le donne hanno fatto per Roma e per l'Italia in tempi così difficili e non così remoti. Una memoria orale, non solo letteraria, ma carnale, emotiva, sensitiva, che possa continuare a vivere e possa essere conosciuta e divulgata. E il teatro per le sue caratteristiche intrinseche di contatto con il pubblico e di trasposizione artistica rappresenta il luogo di maggior espressione di questo tentativo. «Le interviste di Alessandro Portelli -spiega Francesca Comencini - sono un fiume di parole tenute nel loro letto dall'ascolto partecipato dell'intervistatore. Sono fatte per essere ascoltate, più che trascritte. La storia orale, che sminuzza la Storia in storie, tante e complesse, piene di dettagli, di “frantumaglie”, per dirla con Elena Ferrante, mi appassiona da sempre».

