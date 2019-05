Pisapia: un incubo listone unico con Pd e Alfano

Era già successo ieri in pubblico ma ora Giuliano Pisapia torna a bocciare, stavolta su twitter, l’idea di entrare in un listone unico con il Pd e la formazione di Angelino Alfano. «Sarebbe un incubo ed è folle solo pensarlo». Per l’ex sindaco di Milano, in giro per l’Italia negli ultimi giorni impegnato nella costruzione del suo Campo progressista, l'ipotesi di un fronte largo sotto la stessa sigla, attribuita da alcuni giornali a Matteo Renzi, non è proponibile. Semplicemente non avrebbe senso. La proposta che ha in testa Pisapia rimane quella di una coalizione di «sinistra-centro ampia», aperta al civismo, capace di affermare la necessaria discontinuità anche con le politiche degli ultimi governi.

Amministratori dem a Rimini

Molti i movimenti in atto in quell’area, nel quadro degli scenari aperti indirettamente dalla pronuncia della Consulta sull’Italicum. Si parlerà anche di due emergenze del Paese, migranti e terremoto, nell'assemblea nazionale degli amministratori Pd che si terrà domani e domenica a Rimini. Alla convention dem sta lavorando il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (fresco di riconferma nella segreteria nazionale del partito), oltre mille le adesioni degli eletti sparsi per il Paese. «Noi siamo con l'Italia che reagisce e non con chi si lamenta e fa polemiche da un salotto televisivo», spiega Ricci. «Siamo con la Protezione Civile, con i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti coloro che si stanno prodigando nella gestione dell'emergenza che ha colpito il centro Italia martoriato da terremoto e neve. A Rimini diremo questo e diremo anche all'Europa che non si può discutere dello 0,5% sui conti quando l'Italia si trova a gestire emergenze di questa portata». Ci sarà anche l'ex premier Matteo Renzi che, per usare le parole di Ricci, «tornerà sindaco tra i sindaci».

L'obiettivo della convention riminese è anche quello di offrire soluzioni a problemi di carattere nazionale prendendo spunto dalle politiche locali. «Il Pd ed il centrosinistra governano la stragrande maggioranza dei Comuni e delle Regioni- continua Ricci-. Una grande classe dirigente in giro per l'Italia che conosce le difficoltà di amministrare ed è portatrice delle pratiche di buon governo su welfare, cultura, investimenti e gestione del territorio. Fino adesso abbiamo parlato solo di cosa fa il Governo a livello nazionale mentre il Pd ha una classe dirigente nuova e non inventata che è bene raccontare all'Italia».

