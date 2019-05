Scarpinato e Lo Voi denunciano ritorno dell’omertà e voglia di corruzione

Il ritorno dell'omertà come sistema di vita e la voglia di corruzione che fa il paio con la voglia di mafia. Due amare verità certificate, da punti di vista diversi, dal procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e dal capo della direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano Francesco Lo Voi, nel corso dei rispettivi interventi all'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'aula magna della Corte d'Appello di Palermo.



Ambedue registrano un pauroso ritorno al passato, una manifesta sfiducia nello Stato, una sostanziale convenienza da parte degli imprenditori a delinquere e soprattutto a non collaborare con lo Stato, una predisposizione (anche in questo caso la convenienza) da parte degli apparati pubblici a mettersi a disposizione dei criminali, siano essi mafiosi o meno. Il tutto, ha detto Scarpinato, aiutato da una legislazione che sul fronte della lotta alla criminalità dei colletti bianchi non aiuta, anzi tutt'altro.

«A Palermo – ha raccontato il procuratore generale – l'anno scorso sono state registrate tre rapine al giorno ma poi abbiamo visto che in fase processuale il contributo delle vittime è stato ridotto. E così accade per la mafia: le denunce da parte delle vittime di estorsione continuano a essere rare e non vi collaborazione nemmeno quando l'estorsione arriva da criminali comuni anzi vi è una continua minimizzazione del fatto. Le vittime non denunciano gli usurai perché vedono in loro un'ancora di salvezza. I lavoratori, spesso vittime delle ingiustizie più varie, non denunciano perché rischiano di rimanere da qualsiasi circuito occupazionale perché poi ritenuti inaffidabili».

Insomma un quadro sconfortante, tetro, drammatico per una città che si è illusa per un certo periodo di aver superato quel certo limite culturale, quel silenzio assordante e mortale, quell'atteggiamento delle tre scimmiette (Non vedo, non sento e non parlo). Siamo di fronte a una terribile involuzione, peggiore anche rispetto al passato. Basta ascoltare con attenzione il monito di Scarpinato: «Ci sono esercizi commerciali e imprese totalmente immerse nell'illegalità, piccola spicciola o più importante, che non trovano conveniente denunciare il racket mafioso e anzi iscrivo il pagamento del pizzo a un costo da pagare. C'è un'area sommersa dei reati che non emerge per mancanza di denunce». E non cisi illuda, sembra dire il procuratore generale, perché le statistiche non dicono granché, anzi non dicono nulla di quello che avviene veramente: «C'è stato – dice ancora Scarpinato – un crollo delle statistiche delle iscrizioni dei reati tributari. Ma ciò non è avvenuto perché siamo improvvisamente diventati virtuosi, non sono imputabili alla moralità fiscale ma a scelte politiche e legislative che hanno determinato il disarmo dello Stato. La depenalizzazione dei reati tributari ha determinato, per fare un esempio, il crollo dei sequestri per equivalente: il valore è passato dagli oltre 28 milioni del 2015 ai poco più di sette milioni del 2016. Per non parlare poi del'inefficacia del contrasto alla criminalità dei colletti bianchi».



L’atto d’accusa del procuratore Lo Voi

Più pesante se vogliamo quello che possiamo definire un atto d'accusa del procuratore antimafia Francesco Lo Voi il quale ribadisce concetti più volte espressi e non solo da lui in molte sedi per arrivare a una conclusione che sposta le lancette della storia almeno se non trenta almeno vent'anni indietro: c'è nella società «una voglia di corruzione che fa il paio con la voglia di mafia». Perché le due cose non sono sconnesse, anzi sono strettamente connesse, legate: la mafia non usa come un tempo la violenza per intimidire ma usa la corruzione approfittando anche della disponibilità da parte dei funzionari pubblici che in questio sistema vedono per loro una indiscutibile convenienza: «Questi soggetti esterni – dice Lo Voi – vedono un loro tornaconto. E e indagini sulla corruzione e dunque sulla mafia sono sempre più difficili perché scompare il soggetto interessato a denunciare». E ritorna anche qui il concetto di omertà: non per paura ma per convenienza.

«Resta solo la sensazione – dice Lo Voi – di avere solo scalfito il muro. Duole riscontrare come a differenza che con la mafia sia ancora in fasce una maura coscienza anticorruzione. Spesso in questi casi si tende a minimizzare, con una sottovalutazione basata su una sorta di giustificazionismo. Bisogna pensare a un provvedimento che spezzi l'asse mafia-corruzione, prevedendo meccanismi premiali per chi denuncia: la punizione di tutti i soggetti indistintamente non aiuta».

Non è mancato, nell'intervento di Lo Voi, un riferimento alla partecipazione dei magistrati in politica. Un ragionamento di ordine generale che certo nulla ha a che vedere con l'attualità anche se il pensiero, ovviamente, corre alla notizia circolata nei giorni scorsi di una possibile candidatura del magistrato Nino Di Matteo alla presidenza della Regione siciliana con il Movimento Cinque Stelle: «La partecipazione dei magistrati alla vita politica deve essere oggetto di specifica e attenta regolamentazione, e non lasciata solo agli interventi del Csm, perché incide sui fondamentali principi di indipendenza e imparzialità dell'ordine giudiziario, sia reale che percepita. Le soluzioni possono essere le più varie e non tocca a me proporle né sarebbe questa la se de per farlo. Di certo, va evitata anche solo l'apparenza che l'attività di magistrato sia sfruttata come trampolino per future carriere politiche; perché questo non fa male soltanto alla lettura della precedente attività giudiziaria che rischia di essere vista come funzionale al futuro impegno politico del singolo; ma fa male anche a tutto il resto dell'attività giudiziaria, fa male anche a tutti gli altri magistrati, la cui attività finisce con l'essere letta in chiave politica anche a volte in riferimento alla tempistica, anche e soprattutto quando di politico o partitico non c'è proprio nulla e c'è solo l'adempimento del proprio dovere secondo la Costituzione e le leggi».

