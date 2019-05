Euro-Med: crescita economica e migranti le priorità per i prossimi vertici della Valletta e Roma

LISBONA. Governance economica, flessibilità e crescita, insieme alla crisi dei migranti, sono le priorità che i Paesi del Sud Europa (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro) intendono affrontare nel prossimo vertice europeo della Valletta il 3 febbraio e in quello di Roma del 25 marzo per la celebrazione dei 60 anni dalla firma dei Trattati europei.

I leader dei sette Paesi mediterranei oggi a Lisbona nel Centro cultural de Belem hanno proseguito la riflessione già avviata ad Atene il 9 settembre scorso promossa dall'ex premier italiano Matteo Renzi e da quello greco Alexis Tsipras proprio come risposta al fronte del rigore che vede ancora come capofila la Germania di Angela Merkel. Il premier Paolo Gentiloni, dopo un incontro bilaterale con il premier portoghese Antonio Costa, si è soffermato sulla preparazione del prossimo vertice di Roma per l'anniversario dei trattati europei e ha insistito sulla necessità che l'Europa metta la crescita al centro delle sue politiche economiche. Gentiloni ha anche apprezzato gli sforzi della Commissione e dell'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa europea Federica Mogherini, per varare alla Valletta, il 3 febbraio, un piano per il rafforzamento della missione Sophia contro gli scafisti e i trafficanti di uomini volto a frenare le rotte dalla Libia all'Italia e finanziare (200 milioni di euro) iniziative nei Paesi da cui originano i flussi.



La discussione al vertice di Lisbona è stata introdotta dal primo ministro Antonio Costa ed aperta poi dal maltese Joseph Muscat e da Gentiloni, che ospiteranno due appuntamenti importanti per l'Ue: il vertice informale sull'immigrazione del 3 febbraio a Malta e il vertice per la celebrazione dell'anniversario della firma dei trattati europei a Roma il 25 marzo. Il primo ministro portoghese Costa ha accolto il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, il presidente francese Francois Hollande, il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy, il primo ministro greco Alexis Tsipras, il premier maltese Joseph Muscat e il presidente cipriota Nikos Anastasiadis. Con Gentiloni, che aveva incontrato di primo mattino per un colloquio bilaterale, Costa ha scambiato qualche parola in italiano. Nei minuti di attesa dell'inizio del vertice, gli ha raccontato il presidente del Consiglio, “ho fatto due passi, qui è bellissimo”.

