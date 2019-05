Gentiloni: «Servono politiche di sostegno alla crescita»

LISBONA. Come già ad Atene il 9 settembre, anche da Lisbona, oggi, i Paesi del fronte Sud dell’Unione europea hanno lanciato una sfida al Nord dell’austerity e dei vincoli di bilancio per ricordare che senza crescita e investimenti non si esce dalla crisi dell'Eurozona. Tra tutti i leader dei sette Paesi del Mediterraneo (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Cipro) è stato soprattutto il premier italiano, Paolo Gentiloni a sottolineare questi aspetti al vertice EuroMed riunito al centro cultural de Belem di Lisbona.





«Serve – ha spiegato Gentiloni - un’Unione europea che con più decisione e convinzione sia in grado di accompagnare il percorso di crescita degli Stati membri. È il momento di accompagnare la crescita con politiche di sostegno a investimenti e lavoro, con passi avanti nell’unione bancaria, con un’interpretazione intelligente e favorevole alla crescita delle nostre regole».



Politiche economiche più orientate alla crescita

Un’idea condivisa da tutti i Paesi del Sud anche con governi che «appartengono a schieramenti politici diversi». Un’intesa importante secondo il presidente del Consiglio che darà «un contributo positivo per il lavoro che l'Italia deve fare per il 25 marzo e per far sentire più forte la voce di chi dice che l’Europa deve concentrarsi sulla condivisione dell’immigrazione e politiche economiche più orientate verso la crescita». Unità di intenti tra i sette Paesi Euro Med che coinvolge anche la Spagna il cui premier Rajoy non era presente ieri a Lisbona ma che venerdì ha condiviso questi temi con lo stesso Gentiloni in un incontro bilaterale alla Moncloa.



Disegnare una prospettiva per l’Europa del futuro

Un messaggio, quello di Euro Med, che va ben oltre la rassegnazione al declino economico del continente. «Non è necessario che il 2017 sia un anno di crisi per l’Unione europea o di rinvii – ha spiegato Gentiloni - il mondo non aspetta, le crisi non aspettano. Dobbiamo utilizzare i prossimi appuntamenti, a partire da quello di marzo a Roma, per cercare di disegnare una prospettiva per l’Europa del futuro».



Il 25 marzo a Roma

A Roma il 25 marzo, ha aggiunto il premier, «si ricorderà al mondo cos’è l'Europa, i suoi valori: la pace, una forma di protezione sociale che mezzo mondo ci invidia, i diritti umani, la società aperta, gli scambi contrapposti al protezionismo. È importante che a Roma si dica al mondo questo. Con la nuova amministrazione americana troveremo le vie migliori per collaborare, siamo assolutamente pronti, disposti interessati a farlo, ma l’Europa siamo noi e i nostri valori li teniamo alti e forti». Perché «quando si rappresenta l’Ue come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della società aperta, forse si parla di cose che tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi di crisi in cui riaffermare i valori dell'Ue ha uno straordinario valore di attualità».



Sulla durata del governo discutono parlamento e forze politiche

Il premier italiano non si è sottratto neppure ad alcuni commenti sulla situazione politica italiana. Sulla durata della legislatura ha precisato Gentiloni «non decide il Governo, ne discutono il Parlamento e le forze politiche. Il governo governa e deve farlo confermando forza e responsabilità». Ma il Governo è stabile. «È utile che i nostri interlocutori – ha aggiunto il presidente del Consiglio - abbiano chiaro che si trovano davanti un governo che lavora in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, ha la stessa maggioranza parlamentare, sviluppa un progetto di riforme, ne attua alcune, risolve i problemi nuovi. Non bisogna dare mai all'estero un'immagine di precarietà».



Riforme: non ci sono ripensamenti o ritardi

Gentiloni ha anche chiarito che non ci sono rischi di «ripensamenti e tantomeno di ritardi nel percorso di riforme dell'Italia. Il Governo si è mosso e l'ha sempre fatto anche in contatto con la Banca d'Italia molto tempestivamente, con decisione nel settore bancario e in attuazione delle riforme».

