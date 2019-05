Delrio: «Continuare a promuovere gli investimenti»

«L’Italia è un paese solido dal punto di vista industriale e anche sul debito pubblico, che è in gran parte in mano agli italiani». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, rispondendo a una domanda di Maria Latella sui conti pubblici, nel corso della trasmissione “L'Intervista” di Skytg24. «Io credo che dobbiamo discutere della richiesta dell’Ue: il governo italiano ha già posto con forza che i parametri usati dall'Ue, si basano su variabili sperate che penalizzato tanto l'Italia che ha i bilanci in regola da tanti anni». Ha detto «benissimo Gentiloni . Non toglieremo un euro alle esigenze delle zone terremotate. Non togliere un euro ai sistemi di protezione sociale e non togliere un euro alla crescita e agli investimenti. Questi sono paletti molto forti sui quali non si può ragionare. L’unica cosa da fare è continuare a promuovere gli investimenti».



Le politiche di incentivazione hanno funzionato

Delrio ha spiegato che dagli ultimi dati emerge che nel 2016 è stato cambiato al 50% il parco veicoli delle aziende: '«Le politiche di incentivazione hanno funzionato e questo ha stimolato l'industria italiano. Non dobbiamo revisionare queste politiche ma rafforzarle». E ha aggunto: «Bisogna decidere se ha ragione il Fmi che chiede investimento o se la medicina per un'Europa che ha 25 milioni di disoccupati sia quella di tagliare gli investimenti. In questo caso sono d'accordo con il Fondo Monetario».

Non faremo mancare un euro alle zone terremotate

«Noi non faremo mancare un euro alle aree terremotate. Un euro non mancherà al vincolo di bilancio. Questo deve essere molto chiaro. Questa roba qua non si discute», ha detto ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, ospite al primo tavolo di lavoro all'assemblea degli amministratori del Pd a Rimini, confermando l’impegno del governo nell'assistenza delle zone colpite dal sisma. «Sulla prevenzione e sulla difesa della vita non si discute», ha sottolineato Delrio.

Io candidato premier? per il Pd è Renzi

Il candidato giusto per fare il premier e guidare il paese è Matteo Renzi, ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio rispondendo alla giornalista Maria Latella che durante “L'Intervista” di Skytg24 gli ha chiesto se sia un candidato visto che qualcuno ipotizza la necessità di figure che uniscano nel Pd. «Francamente non mi risulta», ha risposto Delrio ridendo. «Il candidato premier del Partito Democratico è il suo segretario, per statuto. E questa mi sembra una cosa buona perché garantisce un candidato solido. Poi sono profondamente convinto che Matteo Renzi sia il candidato giusto per questa campagna elettorale e per guidare il Paese».

Chi lavora contro l’unità da un cattivo servizio al Paese

«Chi lavora contro l’unità del Pd fa un cattivo servizio al Pd e al paese. Continuare a minacciare scissioni non mi pare un contributo positivo», ha detto Delrio, intervistato a Sky. Il Pd nei prossimi mesi deve fare una scelta. «O girare il paese per rafforzare piccole correnti e centri di potere o cercare di mettersi insieme per ragionare di come servire al meglio la nostra comunità». Per Delrio «bisogna ragionare in un’ottica sempre piu' di coalizione. Il Pd è nato per essere un partito guida, non per concentrare potere ma per dare un servizio migliore possibile. Noi vediamo con grande interesse l’esperienza dei sindaci, da Zedda a Doria a Pisapia».

Trump sui migranti: in contrasto con la nostra idea di comunità

Poi il muro di Trump. «La scelta di Trump - ha detto il ministro - appare in contrasto con la nostra idea di comunità. Limitare l’accoglienza è un'idea opposta a quella che per anni ha animato la cultura americana, anche quella di destra. È un'inversione di tendenza completa, anche rispetto all'Europa. L’Ue crede alla circolazione di persone e alle infrastrutture europee», ha detto il ministro delle Infrastrutture. (N.Co.)





