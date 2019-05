Re Federer è tornato: sfata il tabù Nadal con un finale thriller

Il film dell’ultimo game dell’Australian Open sembra scritto da un maestro del thriller: Federer serve per il match dopo aver recuperato un break nel quinto e decisivo set. Lo svizzero tradisce un certo nervosismo, la prima di servizio non gli entra, va indietro 15-40, poi recupera e si porta al match point. A quel punto incappa in un doppio fallo che getta nello sconforto milioni di suoi fans, anzi no: Roger chiede il “falco” - la lente elettronica che vede i millimetri del campo - e ha ragione: la palla è buona. Si rigioca il punto, Nadal si salva. Al secondo tentativo Federer chiude con un dritto sulla riga, ma la sua esultanza è strozzata dallo spagnolo, che a sua volta si appella al “falco”. Attimi di suspense: la palla è buona.

Più che un punto, è un gol. Roger Federer vince in questo modo rocambolesco il suo diciottesimo titolo dello Slam - il quinto agli Australian Open - dopo un’astinenza lunga cinque anni: l’ultimo trionfo risale a Wimbledon 2012, un secolo fa. Stringe la mano allo storico avversario da cui ha perso 23 volte su 35 e scoppia in un pianto breve e liberatorio, come molti suoi tifosi. Un match destinato ad entrare a pieno titolo nella storia del tennis.

Si è conclusa così una grande finale (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 il punteggio) che come spesso accade quando si affrontano due campioni ha offerto il meglio nell’ultimo atto. Il piano partita dell’elvetico - 36 anni il prossimo agosto - è chiarissimo: accorciare gli scambi, cercare la rete, non finire intrappolato nella tela di un Nadal tornato ad altissimi livelli, che non regala nulla, un muro che ribatte sempre la palla in campo con colpi potenti e arrotati. La strategia dell’elvetico funziona benissimo nel primo e nel terzo set, non altrettanto negli altri due parziali, quando Nadal allunga gli scambi e con il suo dritto liftato sul rovescio di Roger riesce a mandarlo fuori dal campo. L’elvetico colpisce quasi sempre di controbalzo per non arretrare e non si rifugia mai nel back per rallentare lo scambio: è un gioco rischioso, gli errori gratuiti si moltiplicano.

Si arriva così al quinto set. Nadal strappa il servizio a Federer e si porta in vantaggio di un break. I tifosi dello svizzero si preparano a rivedere un amaro film, ma Federer pesca da chissà dove nuove energie e recupera lo svantaggio, strappa due volte di seguito il servizio allo spagnolo e va a servire per il titolo sul 5-3, in quel nono game che resterà negli annali di questo sport. «Game, set and match»: la sentenza dell’arbitro è pura poesia alle sue orecchie.

Le dichiarazioni del dopo-partita sono da manuale della sportività. «Spero di rivedere tutti il prossimo anno - dice lo svizzero prima di alzare il trofeo - e, se non fosse così, è stato fantastico. È stata un'incredibile vittoria, oggi mi andava anche bene perdere da Nadal. Peccato che nel tennis non esista il pareggio».

«È stato un grande match - concorda il trentenne spagnolo - e credo che Roger abbia meritato la vittoria un po’ più di me. Ho giocato molto bene nell’ultimo mese, è una grande notizia per me». E anche per noi: Roger Federer e Rafa Nadal sono tornati.

© Riproduzione riservata