Terremoto, nuova scossa ad Amatrice: crolla parete della Chiesa di S. Agostino

Lo sciame sismico continua a non dare tregua ad Amatrice. Questa mattina, in seguito alla nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata alle 6,10 di stamane, ad Amatrice è crollata la parete destra chiesa S. Agostino. La conferma è arrivata dai Vigili del fuoco su Twitter. Fortunatamente, hanno reso noto i Vigili, nel crollo non sono rimaste coinvolte persone.

Avviato il recupero della Torre Civica

Due giorni fa i tecnici del ministero dei Beni culturali, in stretta cooperazione con il personale della Protezione Civile e grazie agli uomini e ai mezzi dei

Vigili del Fuoco, hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza e recupero della Torre Civica di Amatrice con il puntellamento della struttura e la rimozione della campana. Si è trattato del primo passo del ripristino dei monumenti simbolo della storica città laziale, che nei prossimi giorni vedrà anche l’avvio della messa in sicurezza del campanile di Sant'Emidio, prevista per lunedì, e del cantiere per il recupero della chiesa di San Francesco, che prenderà il via mercoledì.

Una famiglia in partenza per Limone Piemonte

La solidarietà non abbandona Amatrice e una famiglia è in partenza dalla cittadina ferita dai terremoti per Limone Piemonte per ricominciare. Una famiglia di ristoratori che abitava in frazione Torrita di Amatrice, e che nel terremoto ha perso tutto, si trasferirà presto nel Cuneese. Enrico e Veronica Neroni con le figlie gemelle di 5 anni hanno risposto all'appello su Facebook di Giovanni Bottero: a inizio dicembre aveva offerto il suo locale a un collega delle zone terremotate, in comodato d'uso gratuito. «Quando abbiamo letto il suo appello abbiamo pensato che Giovanni fosse pazzo - ha raccontato Enrico Neroni -. Non avevamo niente da perdere e siamo venuti a conoscerlo. La prima volta abbiamo portato il guanciale di Amatrice per fargli assaggiare la vera amatriciana. Ci siamo innamorati di questo paese che assomiglia tanto alla nostra Torrita». La famiglia Neroni si trasferirà qui fra un mese e mezzo.

