Il Comune di Roma approva il bilancio 2017. Raggi: risultato storico

Rush finale in Campidoglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 del Comune di Roma. La maratona dell'assemblea capitolina per dare il via libera definitivo all’unico punto all’ordine del giorno ha avuto il suo punto di svolta a metà pomeriggio quando, terminate le votazioni dei sub-emendamenti, l’Aula ha approvato il maxi-emendamento della Giunta che accoglie i rilievi mossi a dicembre dall'Oref nel parere non favorevole alla manovra: 26 i voti favorevoli (M5S), 7 contrari (Pd e Fdi) e nessun astenuto. In prima serata l'Aula Giulio Cesare ha quindi approvato tra gli applausi dei consiglieri di maggioranza con 29 voti favorevoli e 15 contrari il bilancio di previsione della Capitale del valore di 5 miliardi e 300 milioni di euro. Nel triennio il piano investimenti è di oltre 577 milioni di cui 430 milioni saranno dedicati ai trasporti e alla mobilità sostenibile.

Raggi: «Risultato storico, primi tra grandi città»

Intervenendo in Assemblea capitolina prima del voto finale la sindaca Virginia Raggi ha esultato per il risultato raggiunto pur tra mille difficoltà. Roma, ha spiegato, «approva il bilancio prima di tante altre grandi città italiane, come per esempio Milano, non pervenuta. Mi spiace solo dover evidenziare che nel loro caso non ho letto o sentito parlare di “rischio default” o di “commissariamento” del Comune». «Tutte chiacchiere», secondo Raggi «il solito tanto rumore per nulla. Per fortuna ci sono i fatti a parlare per noi». Oggi la sindaca, indagata per falso ed abuso d'ufficio, avrebbe dovuto sostenere un interrogatorio in Procura, ma nei giorni scorsi la difesa ha ottenuto uno slittamento ad un altro giorno di questa settimana, probabilmente venerdì.

Raggi: «Con bilancio di previsione Roma riparte»

«Noi la visione ce l'abbiamo ed è molto chiara. Roma riparte, lo fa tramite il ripristino della legalità, i tagli agli sprechi, la cultura, l'innovazione, il rilancio del sociale, gli investimenti sui trasporti, l'attenzione all'ambiente», ha insistito la sindaca spiegando la sua «visione della città». Questo bilancio di previsione «si ispira a principi di responsabilità, verità e prudenza, una città che taglia gli sprechi e i costi inutili della politica, una citta' solidale che investe sul sociale e aumenta le risorse destinati ai Municipi (230 milioni di euro in totale) e ai territori, una città equa in cui non aumentano le tasse che anzi cominciano a diminuire, come dimostra la riduzione della tariffa sui rifiuti».

Ferrara (M5S): presto cittadini avranno risposte

«Stiamo approvano un bilancio nel nome della legalità, stiamo facendo un'operazione bellissima a Roma, che servirà comunque a dare risposte ai cittadini». Così il capogruppo del M5S di Roma Paolo Ferrara, che a margine della seduta d'Aula ha sottolineato tra le cose che non compaiono nel bilancio «l'illegalità e l'illegittimità in molte scelte». All'interno del bilancio «abbiamo investimenti per i servizi che riguardano il trasporto pubblico e il sociale. C'è equilibrio e trasparenza». Il M5S, ha concluso, «è stato eletto da 700mila cittadini a Roma, quindi è un vero volano per il movimento nazionale. Dopodiché, servono i tempi tecnici, sei o otto mesi... A livello comunale i tempi tecnici per fare i bandi sono questi. E presto i cittadini avranno risposte».

Settimana di fuoco per la maggioranza

La dead-line del 31 gennaio fissata dai grillini per varare la manovra previsionale coincide con altri due appuntamenti importanti per la Giunta Raggi: la riunione della conferenza dei servizi sullo stadio della Roma - a cui probabilmente il Campidoglio si presenterà con una richiesta di slittamento di trenta giorni – e l'annunciata chiusura del piano per il superamento dei campi nomadi della Capitale.

La storia travagliata del bilancio 2017

La storia della prima manovra di bilancio della Giunta Raggi, ormai approvata, è stata assai travagliata: prima la “bocciatura” da parte dell'Oref (l'organo indipendente di revisione economico-finanziaria del Comune), poi la corsa dell'Aula per approvare circa 100 milioni di euro di debiti fuori bilancio, infine l'ok dell'esecutivo ai correttivi e l'ultimo parere favorevole (con riserve) dei revisori dei conti. Trasporti, decoro e sociale sono i settori che hanno più giovato del maxi-emendamento della Giunta da 81 milioni per il 2017 che prevede 110 milioni di investimenti in più nel triennio. Nel “tariffone” sono spuntati aumenti di spesa per aprire sale giochi e rincari per altre voci: dal commercio su area pubblica ai centri commerciali, fino alle affissioni e pubblicità.

