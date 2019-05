Crescita debole e riforme, pesa l’incognita governo

Crescita debole con rischio concreto che non si riesca a centrare l’obiettivo dell’1% previsto dagli ultimi documenti programmatici, come segnala l’Ufficio parlamentare di Bilancio. Per avvicinarsi al target occorrerebbe un’accelerazione della crescita con aumenti medi del Pil di circa lo 0,4% a partire dal secondo trimestre. Incertezza politica legata alla durata del Governo, che già sta producendo i suoi effetti come mostra l’andamento dello spread fin dall’indomani della sentenza della Consulta (ieri ha sfiorato quota 190 punti base). Necessità di attuare fino in fondo le misure contenute dalla manovra 2017, a partire dalla fondamentale leva degli investimenti, in un contesto caratterizzato dalle emergenze in atto (che richiedono risposte e fondi immediate), dal terremoto agli effetti del maltempo.

Molte incognite, tra loro intrecciate, cui far fronte in un anno che tra le prime decisioni di Donald Trump, la Brexit e le prossime elezioni di Francia e Germania già è partito con carico notevole di incertezze cui far fronte. La correzione da 3,4 miliardi chiesta da Bruxelles è da questo punto di vista solo uno dei problemi (per certi versi non il maggiore) che affollano l’agenda del premier Paolo Gentiloni e del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. L’incertezza politica investe la rotta, l’orizzonte temporale e di conseguenza l’azione di governo, in un anno che richiederebbe al contrario una spinta decisa sul versante delle riforme strutturali e delle politiche economiche orientate alla crescita.

Non mancano i segnali, che andrebbero consolidati. Tra questi l’ultimo dato Istat sulla produzione industriale, in aumento dello 0,9% nella media del trimestre settembre-novembre 2016 rispetto al trimestre precedente. Secondo l’Upb, l’ultimo trimestre dello scorso anno dovrebbe segnare una crescita dello 0,5-0,6% rispetto al terzo trimestre. Sulla base dei segnali congiunturali disponibili al momento, si può ipotizzare per l’industria un andamento positivo anche nei primi mesi del 2017. La sfida è provare a consolidare la fiducia, elemento decisivo per la ripresa. Da questo punto di vista, la partita relativa alla messa in sicurezza dell’intero sistema del credito riveste un ruolo fondamentale. La soluzione individuata per il Monte dei Paschi è evidentemente solo un tassello di una strategia complessiva che passa attraverso la soluzione sistemica del problema delle sofferenze.

Se le condizioni creditizie restano – come rileva l’Upb - «relativamente favorevoli», occorre per tempo attrezzarsi per la stagione che seguirà nel momento in cui la Bce porrà fine al programma straordinario di acquisto dei titoli pubblici e privati (il Quantitative easing). Se l’economia non cresce a ritmi soddisfacenti, il debito pubblico non scende secondo il timing richiesto dalle regole europee. Esponendo dunque al rischio di procedure d’infrazione, che ora si tenta di evitare con la manovra correttiva chiesta dalla Commissione Ue.

Ecco perché la vera sfida, per questo e per i governi che verranno, passa attraverso le possibilità effettive di far ripartire il ciclo economico. La leva fiscale, al pari di un’adeguata politica dell’offerta (si pensi all’apporto delle liberalizzazioni che si era provato a mettere in campo), svolge un ruolo di primissimo piano, se ogni spazio possibile verrà indirizzato all’abbattimento degli oneri fiscali e contributivi che appesantiscono il costo del lavoro.

