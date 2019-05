L’era Trump per l’ambiente: «Posti chiave a chi nega il cambio del clima e la teoria dell’evoluzione»

Per l’ambiente e il commercio i «primi segnali sono pessimi» con nomine nei posti chiave assegnati a negazionisti e a oppositori dell’evoluzione, i “creazionisti” . La nuova linea sull’ambiente imposta dal presidente Trump - «il riscaldamento globale è una bufala inventata dai cinesi per colpire le nostre aziende» - preoccupa esperti e difensori dello sviluppo sostenibile come Pierre André Chiappori, noto economista e docente della Columbia university che ha partecipato a Roma a un Forum organizzato da Advantage financial proprio su sostenibilità, ambiente, prospettive di crescita e ambiente.

Primi segnali sono negativi

L’economista parigino trapiantato a New York durante il suo intervento ha messo in fila i primi interventi del nuovo presidente Usa sul tema dell’ambiente e le nomine nei posti chiave dell’amministrazione americana che si occupano di questo settore. E il risultato è «preoccupante», anche se - sottolinea Chiappori - Trump «è un tipo che cambia idea spesso e si contraddice come sul riscaldamento globale per il quale recentemente ha fatto anche una retromarcia. Ma poi ha detto che vuole cancellare l’accordo sul clima di Parigi». Al di là delle parole il docente americano sottolinea però il peso delle ultime nomine per questo settore: come quella di Rick Perry alla guida del Dipartimento dell’energia, ex governatore del Texas e strenuo difensore della libertà di trivella è un negazionsita del cambiamento climatico. «In passato aveva chiesto proprio di cancellare il Dipartimento per cui ora è stato nominato segretario». Molto discutibile anche la nomina a capo dell’Epa, l’agenzia che si occupa della protezione ambientale, di Scott Pruitt, l’architetto della battaglia legale contro le politiche ecologiste volute da Barack Obama. Altro noto negazionista è poi l’ex governatore della Georgia Sonny Perdue che dovrebbe diventare capo del Dipartimento dell’agricoltura. «Preoccupante» per Chiappori anche la nomina di Ben Carlson come segretario allo sviluppo. «È un bravo neurichirugo ma ha idee pazzesche, non crede alla teoria dell’evoluzione».



Dalla California all’Europa: «Bisogna resistere»

Per l’economista comunque c’è la possibilità di resistere a questo «cambio di paradigma». «Gli Usa sono uno stato federale - ricorda Chiappori - e Stati come la California difficilmente cambieranno il loro percorso verso una crescita sostenibile». Certo le battaglie sul cambiamento del clima si devono fare a livello globale «e il fatto che Trump voglia rimettere in discussione anche molti accordi commerciali non aiuterà anche le sfide comuni sul clima». Ma un argine secondo molti esperti può arrivare anche dall’Europa che secondo Enrico Giovannini, ex ministro del Lavoro e oggi a capo dell’Alleanza per la crescita sostenibile, «può diventare la campionessa dello sviluppo sostenibile attraendo innovatori e imprese che investono su questo settore molto promettente». Il nodo americano sarà giocoforza uno dei temi caldi al prossimo G7 sull’ambiente, in calendario a giugno a Bologna. «L’Italia non arretrerà, anzi andrà avanti con più forza. Stiamo lavorando a un rating ambientale per le imprese e nel codice degli appalti abbiamo introdotto dei criteri minimi ambientali», avverte Barbara Degani sottosegretario all’Ambiente.

