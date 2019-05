Pd, Orfini: da Statuto congresso non prima di giugno

Non prima di giugno. Statuto alla mano per il presidente dem Matteo Orfini qualunque ipotesi alternativa di congresso, in anticipo rispetto al termine stabilito, non è considerabile. Sei mesi dalla scadenza naturale, recita infatti il testo fondativo. E dunque spirano venti di rottura nel Pd, per ora soltanto evocati da tutte le componenti in rotta con Matteo Renzi e i suoi. «La scissione sicuramente non fa bene alla sinistra, tra l'altro la storia della sinistra è piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissionisti», si limita a notare Orfini. «In questo momento i nostri elettori, il nostro popolo, vogliono unità» e «noi stiamo provando a praticarla, veniamo da due giorni a Rimini in cui abbiamo discusso insieme con gli amministratori di tutte le anime del partito, sindaci, presidenti delle Regioni». Ma con tanto di stoccata implicita al movimentismo di molti della minoranza interna tra cui il governatore della Puglia Michele Emiliano pronto a correre nel congresso. Anche a patto di arrivare alle «carte bollate».

Nelle norme le procedure per il congresso

In effetti servirebbero le dimissioni di Matteo Renzi da segretario o, in alternativa, la sfiducia nei suoi confronti da parte dell'Assemblea nazionale, per aprire da subito il congresso, come chiedono Michele Emiliano e la minoranza interna democatica. Dalla lettura dello Statuto del partito, approvato nel 2009 e modificato in alcuni suoi punti nel 2015, (articolo 5) il congresso e le primarie

si svolgono ogni quattro anni, il che implica che il prossimo dovrebbe tenersi in autunno, dato che il precedente ha avuto luogo tra settembre e dicembre 2013. Tuttavia lo stesso Statuto prevede diversi casi in cui il congresso e le primarie possono essere anticipate.

Il primo caso è rappresentato dalle dimissioni del segretario, contemplate dall'articolo 3 comma 2, cosa avvenuta per i primi

due segretari dem, Veltroni e Bersani (anche se il secondo si è dimesso solo con qualche mese in anticipo rispetto alla scadenza naturale). Il secondo caso è rappresentato dalla “sfiducia” da parte dell'Assemblea nazionale al segretario, contemplata dall'articolo 4 comma 7 dello Statuto. Per sfiduciare il segretario in Assemblea - ammesso che la minoranza tenti questa mossa - occorre quindi far convocare l'organismo, il che richiede la presentazione delle firme di un quinto dei componenti, vale a dire 200 dal momento che il “parlamentino” del Pd

ha mille membri. Un’altra via, forse meno traumatica sono ancora le dimissioni

del segretario «per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione nazionale».

Boccia: ci stiamo avvicinando...

«Sulla convocazione del congresso siamo passati dai tanti portavoce del pensiero renziano che ieri si sono affrettati ad indicare il dicembre 2017, alle

parole di oggi del presidente Orfini che parla di giugno. Va bene così, ci stiamo avvicinando». Ironia a parte non è un mistero che Francesco Boccia spinga per assise ravvicinate utili a ridefinire la missione del Pd. Il presidente della commissione Bilancio della Camera vede il congresso come l'unico modo di «confrontarsi e ritrovare unità». Avendo negli anni «di segreteria renziana il Pd cambiato identità, il congresso serve ai tanti militanti di ritrovarsi dentro i valori e i principi del Pd e del centrosinistra che oggi sembrano essere smarriti».

Fassino: no alla destabilizzazione del partito

Non nasconde intanto preoccupazione per il clima interno l'ex segretario dei Ds Piero Fassino per il quale «è in corso un'operazione di destabilizzazione del Pd e del suo segretario che è portatrice di esiti catastrofici non solo per il Pd ma anche per il Paese». Per Fassino «l'ultimo a volere la scissione è il segretario di un partito e Renzi è consapevole che questo non solo è il suo dovere ma è anche il suo interesse».

© Riproduzione riservata