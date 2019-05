Renzi: il nodo non è legge elettorale, io guardo alle idee

«Nei palazzi della politica non parlano d'altro. Quando si vota? Come si vota? Chi si candida? Sono temi che sento molto lontani. Sarà l'aria di Firenze, sarà la distanza dal ruolo istituzionale. Ma non riesco a capire come si possa dedicare tanto tempo a questo dibattito. Dopo il referendum, purtroppo, non sarà facile governare l'Italia. La nostra proposta di semplificare il sistema è stata bocciata: il popolo ha votato, viva il popolo». È quanto scrive oggi il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua e-news.

Il problema «sono le idee e i progetti»

E aggiunge: «Pertanto il problema non è con quale legge si vota, visto che questo interessa soprattutto agli addetti ai lavori che sognano un posto in Parlamento, ma quali idee si propongono e quali progetti si presentano. Dunque tutti discutono di quando si vota: io ne sto lontano mille miglia e lavoro sulle proposte per il futuro. Perché la tempistica delle elezioni o i collegi della legge elettorale interessano chi vuole rientrare in Parlamento. I problemi reali di tutti i giorni interessano alle donne e agli uomini di buona volontà». «E io- conclude Renzi - voglio stare con gli italiani, non con gli addetti ai lavori». Il segretario risponde poi indirettamente a chi oggi invoca un congresso anticipato del Partito democratico. Nell'assemblea del Pd del 18 dicembre, si legge infatti nella e-news, «mi è stato chiesto di non fare il congresso straordinario ma di rispettare la tempistica e le regole dello Statuto. Perché se

uno fa parte di una comunità deve rispettarne le regole, no?».

Immigrazione: Trump sbaglia, ma Ue non ha mosso un dito per l’Italia

Nella newsletter dell'ex premier trova spazio anche un commento sulla presa di posizione anti-Trump promossa da Bruxelles dopo l'annuncio dello stop ai visti per i cittadini di 7 paesi arabi da parte del nuoo presidente Usa. «Condivisibili le polemiche contro le scelte dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione. Mi fa piacere che si siano levate molte voci di dissenso in Europa. Ma fuori dal politicamente corretto si può sommessamente dire che alcuni leader europei che oggi criticano Trump sono gli stessi che non hanno mosso un dito per aiutare l'Italia davanti ai problemi dell'immigrazione?», sottolinea Renzi ai suoi follower. «Io non condivido le scelte del Presidente Trump, ma credo sia legittimo dire che qualche leader europeo che oggi lo attacca, dopo non aver mosso un dito per i rifugiati africani sbarcati in Sicilia, non è propriamente il piu' legittimato a dare lezioni morali su questo tema. Sbaglio?», conclude Renzi.

