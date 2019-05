Sempre più Juve, ma adesso c'è lo scontro con l'Inter

Come volevasi dimostrare: non appena uno degli avversari della Juventus si illude di poter riaprire la pratica-scudetto, puntualmente butta per strada tre punti che invece servirebbero come oro nella rincorsa alla Vecchia Signora.

Questa volta è toccato alla Roma, che si era avvicinata fino a un solo punto dalla squadra di Allegri (anche se con una gara da recuperare per Buffon e compagni). Quasi un delitto di lesa maestà, causato dalla sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina e dal passo deciso dei giallorossi. Ma ecco puntuale, con la vittoria della Juventus sul Sassuolo (2-0), arrivare la sconfitta (3-2) della Roma contro la Sampdoria.



Una sconfitta che ha alimentato più di una polemica per gli errori arbitrali, in particolare per un mancato rigore ai danni di Dzeko. Spalletti però, con molta serenità e lucidità, ha evitato di buttare benzina sul fuoco e ha preferito concentrarsi sui difetti della sua squadra. Il problema principale è arrivato sul pressing dei doriani, contro il quale i giallorossi sono andati quasi sempre in affanno oltre il dovuto. Un difetto già mostrato in altre gare, anche se mascherato dalle vittorie, che dovrà essere eliminato rapidamente per mantenere il posto in zona Champions.

Il Napoli, che ha chiuso la ventiduesima giornata nella gara serale (interna) contro il Palermo, deve essersi lasciato tentare dallo spirito di solidarietà tra inseguitrici, provando a imitare il suicidio calcistico della Roma. Andato clamorosamente in svantaggio su gol di Nestorovsky al sesto minuto, ha pareggiato con Mertens solo dopo 60 minuti di ansia. Il portiere palermitano, Posavec, ha fatto gli straordinari chiudendo più volte la saracinesca davanti agli attaccanti azzurri. Ma in fondo non si può recriminare su questo: un portiere che para fa il suo mestiere.



Arriva così un pareggio 1-1, con il Palermo in dieci a fine gara per l'espulsione di Goldaniga all'89esimo, che per i partenopei ha il sapore della sconfitta. Soprattutto tenendo conto della forza tutt'altro che irresistibile dell'avversario. Di fatto il Napoli, che ha perso finora solo tre gare contro le quattro della Juventus, paga proprio l'eccessivo numero di pareggi: ben sei, contro nessuno per i bianconeri, che giustificano i sei punti di distacco dalla vetta.

Torniamo un attimo alla Juventus: per Buffon e compagni partita tutto sommato tranquilla, senza particolari spunti, come del resto quasi tutte le partite della Juventus nel nostro campionato. Troppo il divario esistente, nulla da fare per i rivali del Sassuolo. Tra l'altro i bianconeri possono finora contare su un Kedira che sta sfatando il mito del “giocatore fragile”. Quest'anno gioca con una continuità inattesa, ed essendo il vero punto di equilibrio del centrocampo di Allegri si capisce come la sua presenza finisca per far tornare i conti anche nei rari momenti difficili.



Uno di questi potrebbe essere settimana prossima, con lo scontro nel “derby d'Italia”: uno Juventus – Inter che giunge con le due squadre in ottima forma. Dei bianconeri abbiamo già detto, dell'Inter (arrivata a sette vittorie consecutive dopo il 3-0 casalingo rifilato al Pescara) vale la pena di ricordare che è ormai lontana parente della squadra timida e confusionaria delle prima parte della stagione.

Pioli ha messo ordine in una rosa di ottima qualità, anche se un gradino più in basso di quella bianconera, e tanto è bastato ai nerazzurri per scalare la classifica e portarsi a ridosso della zona Champions. Con qualche legittima speranza, visto che adesso gli uomini di Pioli sono a cinque punti dai giallorossi e a soli tre dai partenopei, indipendentemente da come andrà la partita di Torino.

Certo, lo scontro diretto in questo momento non è gradito a nessuna delle due: all'Inter perché avrebbe preferito un avversario con cui avere la quasi certezza di mettere altri punti nel carniere, alla Juventus perché proprio i nerazzurri sono uno degli avversari peggiori possibili, come tipologia di gioco, per l'impostazione tattica di Allegri. L'unica punta centrale interista (Icardi) può mettere in difficoltà la coppia centrale bianconera, aprendo spazi importanti per gli altri attaccanti (Eder e Perisic in particolare) che fanno della mobilità e delle variazioni di gioco su entrambe le fasce l'arma in più che ha condizionato l'esito delle ultime gare. Potrebbe essere una bella partita, oppure una partita bruttissima: non credo invece a una partita mediocre e giocata a ritmi stanchi. Il che non significa per forza tanti gol: ho visto bellissimi 0 a 0…



Vale la pena spendere qualche parola a proposito del Milan, finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta (2-1) con l'Udinese. Abbiamo detto più volte che, con la rosa tutt'altro che galattica a sua disposizione, Montella finora ha fatto più che un miracolo. Era difficile credere, facendo un minimo di analisi tecnica, che i rossoneri potessero tenere sempre lo stesso passo. Adesso che sono arrivate le prime difficoltà, come spesso accade nel nostro campionato è iniziato l'esercizio di far passare il Milan dagli altari alla polvere. Esercizio che, come è chiaro, non gradisco e ritengo profondamente ingiusto.



Quando però vedo finire sul banco degli imputati anche il giovane portiere Donnarumma, sinceramente mi viene da ridere. Cercare una sua colpa sui gol incassati oggi è un esercizio totalmente privo di senso critico. O da lui si pretende che pari tutto, e intendo proprio tutto, oppure bisogna riconoscergli che in un gol l'errore clamoroso è stato commesso da Locatelli, e che sul secondo se fosse riuscito a toccare il pallone avrebbe compiuto un miracolo. E di miracoli, anche a Donnarumma, non ne possono riuscire a getto continuo in tutte le partite. A meno che, come qualcuno ha detto e scritto dopo il gol incassato da Dybala contro la Juventus, non si creda davvero che il buon Gigio abbia colpe anche lì. Ovvero con un attaccante che arriva libero al limite dell'area piccola, stoppa tranquillo il pallone e scarica un fulmine da pochi metri. Un po' più di tranquillità e serenità di giudizio non sarebbe male.



In sintesi, Juventus sempre più che favorita per lo scudetto; Inter rientrata in gioco per la qualificazione alla Champions; Roma e Napoli alle prese come già visto gli anni scorsi con un nemico interno: la continuità, soprattutto contro avversari di livello nettamente inferiore.

Aspettando la ripresa della Champions (ormai manca davvero poco) buon campionato a tutti.

