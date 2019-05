Terremoto: Mattarella ai sindaci, avete diritto ad aiuto. Boccia: crescita contro diseguaglianze

«Avete diritto a tutto l'aiuto possibile, a tutto l'aiuto delle altre istituzioni,

aiuto che si cerca di garantire in pieno». Lo ha detto a Camerino, parlando con i sindaci dei comuni terremotati, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La riunione si è svolta prima della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università ed ha avuto al centro il tema dell'emergenza e della ricostruzione post sisma.



«So bene qual e' la condizione che i sindaci affrontano nei 55 comuni della provincia, se non sbaglio 44 sono stati colpiti dal terremoto. I sindaci svolgono in condizioni normali un compito delicato, di frontiera, di raccordo tra le comunita di base e le istituzioni nel loro complesso» ha detto Mattarella incontrando i primi cittadini della provincia di Macerata.«Il lavoro dei sindaci - ha sottolineato Mattarella - è sempre decisivo per la buona salute della nostra democrazia e del nostro Paese».

Mattarella ai sindaci: voi chiamati a dare risposte

Il Capo dello Stato ha sottolineato inoltre gli sforzi fatti in un contesto difficilissimo. «In questo periodo il vostro lavoro e' moltiplicato - ha detto Mattarella - particolarmente difficile e con delle sfide inconsuete, inedite, impreviste, di grande portata. Mi rendo conto di quel che vuol dire il contatto con le vostre comunita' e il far fronte alle esigenze», dopo «tre serie di forti scosse. Mi rendo conto del vostro compito, della difficolta' di far fronte, no solo all'emergenza del momento, ma cosa vuol dire, ogni volta, interrompere l'azione di sistemazione o l'inizio di di ricostruzione o programmazione per tornare nell'emergenza immediata dei soccorsi».

Una condizione così ha ricordato Mattarella « mette a dura prova la resistenza psicologica dei vostri concittadini e voi siete chiamati, pur essendo partecipi della loro sofferenza, del loro disagio, della loro difficoltà, a dare una risposta, a dar loro una prospettiva, a darla non

verbalmente in maniera illusoria ma in concreto».



Mattarella a sindaci, confronto è utile

«Talvolta leggo sui giornali di rimpalli di responsabilità - ed è sempre utile

quando vi siano confronti sulle responsabilità cui far fronte - ma io so che tra i sindaci alberga la ragione, il criterio che ciascuno, confrontandosi con gli altri,verifica anzitutto quello che in proprio si può fare. E quando i sindaci avvertono questa esigenza, hanno diritto al sostegno intenso, pieno, completo da parte delle altre istituzioni» ha detto il Capo dello Stato parlando a Camerino ai sindaci del terremoto.

Mattarella a sindaci, considerazione per vostro ruolo

«So che vi sono problemi finanziari. I Comuni non possono affrontare emergenze così straordinarie e non è possibile affrontarle da parte di altre

istituzioni. So che la Regione ha avuto una forte anticipazione di somme per le spese straordinarie. Il Governo ha intenzione, per quel che so, di provvedere con un provvedimento ulteriore che riguardi procedure e risorse. Il vostro compito, non è ignorato, è tenuto in grande considerazione e trova tutto l'appoggio anche umano e psicologico». Mattarella è arrivato nell'Auditorium del Centro culturale Benedetto XIII per prendere parte all'inaugurazione del 681mo Anno accademico dell'Università.

Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Il Capo dello Stato, accompagnato dal rettore Fulvio Corradini, è stato accolto dall'Inno di Mameli.

Per Mattarella è la sesta visita alle aree terremotate delle Marche dal 24 agosto scorso: il 2 novembre era già stato a Camerino.

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

Boccia, da Unicam e sindaci una lezione di vita

«Gratitudine» a tutti i sindaci presenti che sono «trincea e cerniera del nostro Paese» l'ha espressa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell' Università di Camerino. «L'Italia - ha aggiunto - è un paese che ha grandi potenzialità. Persone e qualità della formazione debbono essere al centro delle imprese competitive. Qui c'è un messaggio rivolto al Paese: l'Università di Camerino è un

simbolo, bisogna tornare a quello spirito di comunità e reagire, mettere la ragione al servizio della passione. Dobbiamo aver fiducia».

«La crescita - ha detto ancora - è la precondizione per combattere le diseguaglianze; oggi la lezione di vita che emerge da qui è molto più ampia. Il ceto responsabile di un paese deve essere coerente ed esemplare. Esprimo la profonda gratitudine a tutti voi a nome di tutta l'industria italiana».

Boccia, capitale umano determinante per il Paese

Il capitale umano «è determinante in un paese che molte volte si appiattisce sul

presente, non fa i conti con le sue potenzialità, un paese in cui le risorse umane sono il fattore centrale dell'innovazione delle imprese, e la tecnologia è una derivata. L'Italia è un paese che può esprimere grandi potenzialità» ha sottolineato Boccia a Camerino. «Se pensiamo - ha aggiunto - che nonostante le

criticità che abbiamo, e non sono minime, siamo il secondo paese industriale d'Europa, immaginiamo che cosa potremmo essere se rimuovessimo parte di queste criticità. C'è una questione interna alle fabbriche, che è l'innovazione, che significa costruire un percorso di occupazione per i giovani, che sono i

portatori dell'innovazione, c'è un percorso interno al paese di politica economica per la crescita e c'è un terzo percorso di raccordo tra scuola, università e imprese».



Convenzione Confindustria-Unicam

Confindustria ha sottoscritto una convenzione con l'Università di Camerino. «E' una questione simbolica e di merito - haannunciato Boccia - un collegamento tra Confindustria e l'Università per costruire momenti di testimonianza, di innovazione insieme agli studenti, al corpo docente, di adozione di idee, start up, di costruzione di un percorso di innovazione. Ma anche la testimonianza di una presenza nell'Università simbolo di una città che ha subito il terremoto. La presenza di Confindustria - ha spiegato il presidente - significa costruiamo insieme una dimensione di futuro ed evitiamo che mentre costruiamo poi ci sia una desertificazione sia in rapporto agli studenti che alla popolazione» ha concluso Boccia.

