Votazioni a raffica per i decreti salva-banche, Sud e Milleproroghe

Arriva al primo show down il decreto salva-banche del Governo italiano. Ma anche il milleproroghe e il decreto Sud. Da oggi il Dl sul sistema creditizio sarà in commissione al Senato, da domani le proroghe (Senato) e il Sud (Camera) con votazioni a raffica e poi l'invio alle assemblee di palazzo Madama e di Montecitorio. Che però li voteranno – con due possibili fiducie al Senato – solo la prossima settimana, per inviarli poi all'altro ramo del Parlamento.

La riforma elettorale catalizza l'agenda politico-parlamentare

Sono ancora i decreti legge a tenere banco alla Camera e al Senato tra le leggi con più possibilità di successo in questa complicata fase politica. Con la riforma della legge elettorale che, certamente non sotto traccia, catalizza l'intera agenda politico-parlamentare. Sebbene del post Italicum, quanto a discussione legislativa vera e propria, non c'è ancora alcun evidenza: la commissione Affari costituzionali non la prevede in agenda neppure questa settimana. Il confronto ufficiale nel merito infatti scatterà soltanto dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Consulta.

In aula al Senato il ddl per contrastare il cyberbullismo

Nei calendari non mancano in ogni caso altri appuntamenti. Anzitutto nelle due assemblee. Al palazzo Madama spicca la legge per contrastare il cyberbullismo e quella sul sistema di protezione civile. A Montecitorio la disciplina della crisi d'impresa (non di grandi dimensioni) e dell'insolvenza. Nelle commissioni, al Senato avanza il Ddl povertà; alla Camera il Jobs act per gli autonomi, la disciplina del lavoro accessorio con annesso voucher, su cui però si attende ancora la proposta governativa. In naftalina le riforme più attese: riforma penale e civile e concorrenza.

Mini calendario

Decreto legge sulla banche

In commissione al Senato da lunedì 30

Decreto legge sulle proroghe di termini

In commissione al Senato da martedì 31

Decreto legge sul Sud

In commissione alla Camera da martedì 31

Disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In assemblea alla Camera da lunedì 30

Riforma del sistema nazionale della protezione civile

In assemblea al Senato da martedì 31

Contrasto del cyberbullismo

In assemblea al Senato da martedì 31

Ddl delega contro la povertà

In commissione al Senato da martedì 31

Jobs act per i lavoratori autonomi

In commissione alla Camera da martedì 31

Disciplina del lavoro accessorio e voucher

Audizione di Confindustria mercoledì 1

Rischio professionale degli operatori sanitari

In commissione alla Camera mercoledì 1

Aree protette

In commissione alla Camera da martedì 31

Reati contro la Pa

In commissione al Senato da martedì 31

Atti sessuali con minori

In commissione al Senato da martedì 31

Protezione dei testimoni di giustizia

In commissione alla Camera da mercoledì 1

