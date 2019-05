Il traffico di stupefacenti “polmone finanziario” delle mafie

Una dopo l'altra, incessantemente, si susseguono le operazioni antidroga delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. Un giorno dopo l'altro si snocciola il rosario degli arresti e dei sequestri, che vede sempre protagoniste le famiglie mafiose.

Oggi è toccato – ma la giornata non è ancora finita – a Napoli e Lamezia (Catanzaro). Nel rione Traiano del capoluogo campano un maxi-blitz dei Carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 86 persone ritenute appartenenti al clan Puccinelli. Per loro l'accusa è di associazione finalizzata al traffico e spaccio al dettaglio di droga aggravati dal metodo mafioso. Secondo le indagini, diverse famiglie della zona, considerata la roccaforte del clan, erano coinvolte nella confezione e vendita di cocaina, hashish, marijuana in bunker videosorvegliati e blindati realizzati abusivamente nei sottoscala delle case popolari.

Le “vedette” dello spaccio



Gli accertamenti condotti dagli inquirenti nel corso dell'inchiesta avrebbero scoperto «piazze di spaccio a cielo aperto, controllate da giovani “vedette” incappucciate e armate, pronte ad allertare gli “spacciatori turnisti” dell'arrivo dei Carabinieri con parole in codice urlate dai tetti dei palazzi». Le vie di accesso al Rione Traiano erano presidiate da veri e propri “check point” per individuare e guidare gli acquirenti alla più vicina “piazza di spaccio”. Gli arresti hanno quindi consentito di azzerare un'organizzazione criminale che si era resa protagonista di svariate azioni di fuoco e di danneggiamenti per mantenere il monopolio del narcotraffico nell'area flegrea.

A Lamezia scoperta un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con l'aggravante delle finalità mafiose. Queste le accuse, formalizzate nell'operazione “Dioniso”, nei confronti di 47 indagati affiliati alla cosca ‘ndranghetista Cerra-Torcasio-Gualtieri, nei confronti dei quali, sono scattate le manette. L'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro, unitamente a quelli della Compagnia di Lamezia Terme, ha portato a 24 misure cautelari in carcerate e 23 agli arresti domiciliari a Lamezia Terme, San Luca, Bari, e altre città. La misura, che trae origine da un'indagine del Nucleo investigativo di Catanzaro e della Compagnia di Lamezia Terme coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha permesso di documentare l'esistenza di tre piazze di spaccio gestite dalla cosca nonché l'impiego degli illeciti ricavi anche per il sostentamento degli accoliti detenuti e delle relative famiglie. Tra i destinatari del provvedimento figurano i vertici della consorteria.

Il traffico di stupefacenti come polmone finanziario



Oramai l'abitudine a queste operazioni fa sì che le notizie siano relegate in fondo alla cronaca. Routine giornalistica. Sarà anche così, ma si rischia di continuare a guardare al dito (lo spaccio, le morti per overdose o le singole operazioni) e non alla luna.

La luna, lassù nel firmamento mafioso, è rappresentata dall'enorme polmone finanziario del traffico di stupefacenti, in grado di alimentare e sostenere ogni iniziativa lecita e illecita di cosche e clan. Solo pochi giorni fa un'operazione della Dda di Catanzaro ha portato al sequestro di 80 tonnellate di cocaina stipate in Colombia che avrebbero garantito 1,6 miliardi di guadagni (al lordo dell'investimento iniziale e delle spese della filiera criminale).

Non ci rendiamo più conto – eppure Roberto Saviano lo ha dettagliatamente raccontato nel suo ultimo e recente libro – che il narcotraffico è una cassaforte inesauribile che tutto compra e tutto corrompe.

«Connubio tra cosche e professionisti»

Solo pochi giorni fa l'ultimo rapporto della Direzione investigativa antimafia consegnato al Parlamento segnalava, a proposito della ‘ndrangheta, di gran lunga la più potente organizzazione nel cartello mondiale della droga, che il «connubio tra cosche e professionisti, specie di quelli operanti in settori ad alta redditività – come la grande distribuzione, l'immobiliare e quello turistico-alberghiero – e i forti addentellati con esponenti della pubblica amministrazione si affiancano, così, a quella che rimane la principale fonte di finanziamento, ossia il traffico internazionale di stupefacenti, e ad una pressante azione usuraria ed estorsiva. Una strategia che si esprime con la stessa forza e con le stesse logiche anche sul piano internazionale, dove le importanti investigazioni concluse nel semestre testimoniamo come la ‘ndrangheta sia in grado di spaziare indifferentemente dalle sofisticate operazioni finanziarie finalizzate al riciclaggio e al reimpiego di capitali, al tenere contatti con le organizzazioni colombiane per la gestione dei grandi traffici di stupefacenti, in questo potendo contare su una rete strutturata di affiliati distribuiti sui principali hub portuali internazionali».

r.galullo@ilsole24ore.com

© Riproduzione riservata