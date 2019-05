La Procura di Roma indaga sul presunto “dossieraggio” ai danni di Marcello De Vito

La Procura di Roma indaga sul presunto “dossieraggio” ai danni del presidente M5S dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. Notizie presumibilmente infondate avrebbero avuto lo scopo di bloccare la candidatura a sindaco di De Vito con lo scopo di creare un sospetto vantaggio a Virginia Raggi.



Nasce da un esposto di Augello

L'indagine nasce da un esposto del senatore Andrea Augello, ma negli ultimi giorni ha subito una accelerata. Perché i magistrati hanno ascoltato come persona informata sui fatti la senatrice M5S Roberta Lombardi che ha sollevato ombre sul ruolo di Raffaele Marra anche in questa vicenda. Marra è il superburocrate del Comune, arrestato a dicembre per corruzione in concorso con l'imprenditore Sergio Scarpellini, ed è indagato con l'accusa di abuso d'ufficio in concorso con la Raggi per la nomina di suo fratello, Renato Marra, alla direzione Turismo del Campidoglio.





Indagine in fase embrionale

L’indagine è in una fase embrionale ma potrebbe far emergere un presunto dossieraggio organizzato proprio da Marra per creare un vantaggio alla Raggi. Stando a quanto risulta alla Procura, su De Vito sarebbero state diffuse varie notizie: avvalendosi dei suoi poteri avrebbe risolto la pratica di sanatoria edilizia di un seminterrato per un cittadino del quartiere Aurelio di Roma. Una vicenda che avrebbe potuto configurare un reato e che, dunque, avrebbe dovuto indurre De Vito a rimettere la sua candidatura.



Sotto la lente dei pm una mail di Raggi

Sotto la lente dei pm, nel procedimento relativo alla nomina di Renato Marra al comparto Turismo del Campidoglio è finita una email della Raggi con cui ringrazia l'assessore Adriano Meloni di aver fatto assumere Marra. La corrispondenza, pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano, sarebbe la prova che la sindaca era a conoscenza delle pressioni per questa nomina.

