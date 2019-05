La lettera dell’Italia alla Ue: correzione soft, pesano le spese per il sisma

Azioni aggiuntive di lotta all’evasione e all’erosione fiscale per irrobustire la colonna delle entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare quella delle uscite. Viaggiano su questi due binari, le prospettive di finanza pubblica indicate dal governo nella risposta alla richiesta di correzione Ue che sarà recapitata oggi a Bruxelles. I tecnici dell’Economia hanno limato il testo fino alla tarda serata di ieri, per accordare il contenuto alla linea politica decisa lunedì nel vertice fra il premier Paolo Gentiloni e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e sottoposta in queste ore al confronto preventivo con la commissione.

Nessuno scontro. Niente manovra correttiva in un’ottica emergenziale, insomma, ma niente scontro frontale con la Commissione. L’ottica rimane quella legata al cantiere del Def di aprile, in cui cominceranno a prendere forma le linee di politica economica per i prossimi anni, ma non è ancora esclusa del tutto l’ipotesi di un mini-aggiustamento prima di quella scadenza. Anche il calendario, infatti, dipende dall’esito del confronto con la Ue, che punta a evitare la manovra correttiva ma anche i costi che sarebbero prodotti da una procedura d’infrazione.

Due mosse. Per limare il conto da 3,4 miliardi presentato due settimane fa da Bruxelles, la risposta italiana punta in particolare su due mosse: il richiamo ai «fattori rilevanti» che giustificano lo scostamento dagli obiettivi del Patto in particolare sul debito, dalla deflazione 2016 al contesto difficile di mercato per rilanciare le privatizzazioni, e le spese aggiuntive per il terremoto. Il mix di questi elementi potrebbe nell’ottica di Roma alleggerire la richiesta di aggiustamento, confinandola entro un decimale di Pil (1,7 miliardi) più facilmente gestibile con le misure praticabili in questa fase pre-elettorale.

La continuità con le linee adottate. La strategia rivendicata dal governo, infatti, è quella della “continuità” anche con la politica economica adottata dal 2014, e fondata sugli obiettivi dichiarati di spingere la crescita abbassando la pressione fiscale. In questo scenario non può trovare spazio alcun ritocco dell’Iva, che rimane quindi nell’agenda della prossima manovra sotto forma di 19,6 miliardi di aumenti da disinnescare, né il rinvio delle misure sulle pensioni, a partire dall’anticipo pensionistico che deve decollare dal prossimo 1° maggio. Sullo sfondo rimane anche la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali: il lavoro sulle «tax expenditures», con l’obiettivo di cancellare quelle più settoriali o legate a voci non considerate più meritevoli di tutela, è in corso da anni, ma è sempre stato bloccato dai timori della politica e lì rimane. Fuori gioco appaiono le proroghe per la voluntary disclosure o per la rottamazione delle cartelle (nonostante la richiesta di rinvio di un mese avanzata dai Comuni), mentre meno defilata resta la possibilità di un intervento sulle accise di tabacchi e alcolici, da cui in caso di bisogno potrebbe arrivare qualche centinaio di milioni.

Le spese. Sul lato delle spese, invece, la prima carta da giocare rimane quella della riduzione delle richieste europee soprattutto alla luce delle nuove esigenze di prevenzione e ricostruzione determinate dal terremoto infinito del Centro Italia. Il presupposto è il riconoscimento già ottenuto a novembre, con l’uscita di una quota di spese dai vincoli del Patto, che ora va aggiornato alla luce dell’ampliarsi del problema.

L’intervento Ue. La lettera in arrivo oggi a Bruxelles, in ogni caso, rappresenta un passo decisivo ma non definitivo nel confronto con la commissione. Dall’accoglienza delle “proposte” italiane dipenderà lo sviluppo della trattativa anche in termini di calendario, tema chiave agli occhi della politica: di quella europea, attenta a non compromettere la credibilità dei vincoli europei con un eccesso di deroghe, e di quella italiana, che guardando all’ipotesi di urne anticipate renderebbe complicato anche il cammino parlamentare di un eventuale correttivo “pesante”.

© Riproduzione riservata