Strage Viareggio, Cantone: dimissioni Moretti? Tema di sensibilità

«Sentenza populista? Penso che il giudice possa farsi influenzare in modo ridotto dall'opinione pubblica, in democrazia non si arriva a una condanna a furor di popolo. Ma aspettiamo le motivazioni della sentenza». Così il

Presidente dell'Anac Raffaele Cantone, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta la condanna a sette anni in primo grado dell'ex ad di rfi, Mario Moretti, per la strage di Viareggio. «Non so se Moretti si debba dimettere, bisogna vedere che tipo di responsabilità la sentenza individuerà, si tratta di un reato colposo -precisa Cantone -. C'è sicuramente un tema di sensibilità, la nomina è in scadenza, sarà la politica a dover fare questa scelta».

Terremoto: paura di avvisi di garanzia è fuga da responsabilità

Parlando di sisma e corruzione, Cantone ha detto che «il Codice dei contratti consente alla Protezione civile di fare tutto. Ma la paura dell'avviso di garanzia paralizza ed è un po' una fuga dalle responsabilità» di certi amministratori. Lo dice il presidente dell'Anac Raffaele Cantone a 'Otto e mezzo' su La7. E aggiunge: «È una paura comprensibile ma così fermiamo il paese». Per Cantone «se esiste una politica o un'amministrazione in grado di decidere, la magistratura può avviare un'indagine, ma non deve avere nessuno effetto sull'amministrazione. Questo è il problema. Non si puo' bloccare paese con la paura di fare».

Inchiesta su Raggi? Vanno accertati i fatti

Sollecitato sull'inchiesta che a Roma coinvolge il sindaco Virginia Raggi, il presidente Anac ha detto che si tratta di «una vicenda emblematica: fino a un certo punto siamo stati accusati di aiutare il sindaco Raggi di volersi liberare di un assessore e di un capo di Gabinetto, ora siamo accusati di volerla danneggiare.È il segno della nostra equidistanza». E ha spiegato: «La valutazione se i fatti sono reati spetta alla magistratura non all'Anac». Quanto alle indagini su Raggi, secondo Cantone «bisogna accertare nel caso specifico cosa ha fatto. Ci sono abusi e abusi, falsi e falsi».

Sulle ipotesi di dimissioni della sindaca di Roma in caso di un rinvio a giudizio, «la valutazione della gravità deve farla la politica- conclude Cantone- assumendosi le sue responsabilità».

Governo, assolutamente buoni i miei rapporti con Gentiloni

«La mia nomina prescinde assolutamente dalle presenze del governo. Non trovo un cambiamento, i miei rapporti con Gentiloni sono assolutamente buoni». Ha detto poi Cantone, precisando che la nomina «fatta dal Governo fu validata unanimemente dal Parlamento».

«Io faccio parte dell'amministrazione in questo momento, non sono un magistrato - ha continuato - quindi è ovvio che posso intervenire in vicende politiche. Certo, nei momenti di difficoltà si tende a valorizzare il momento tecnico invece che politico e questo è un'anomalia», ha concluso Cantone.

