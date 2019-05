Traffico illecito di armi verso Libia e Iran, coinvolta la Società italiana elicotteri

I Pm Catello Maresca e Maurizio Giordano della Dda di Napoli non hanno dubbi e lo scrivono a chiare lettere: le indagini tecniche esperite e la disamina dei reperti sequestrati il 12 novembre 2015 nelle abitazioni dei coniugi napoletani fermati, danno piena conferma che ci si trovi di fronte a un contesto di traffico illecito di armi verso Paesi esteri (Libia e Iran in primis), che viene svolto e coordinato dall'Italia.

La regia, in altre parole, è a casa nostra. L'attenzione dei magistrati si appunta sulla Società italiana elicotteri (Sie) della famiglia Pardi.

Società sconosciuta

Secondo la Procura di Napoli la Sie srl è conosciuta al ministero dello Sviluppo economico, che dovrebbe essere sempre messo al corrente (al pari di altri dicasteri quali Esteri e Cooperazione internazionale) di questo tipo di operazioni commerciali, fin da momento delle trattative.

Operare sottotraccia, secondo l'indagine, non impedisce alla Sie, al suo amministratore e a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, di porre sistematicamente in essere operazioni commerciali per la cessione di elicotteri (il suo scopo sociale) e altri materiali di armamento, con attività estranea all'oggetto sociale.



Questo, secondo la Dda, viola le norme dirette a garantire il rispetto degli obblighi internazionali che l'Italia assume con riferimento agli embarghi.

Pur se il commercio in assenza delle prescritte autorizzazioni dei ministeri competenti è di per sé reato a prescindere dal Paese al quale si rivolge, emerge che le attenzioni commerciali della Sie sono state rivolte essenzialmente ai Paesi destinatari di embarghi internazionali o in condizioni di ordine pubblico interno assai critiche, presumibilmente perché, annotano Maresca e Giordano, il commercio con Paesi non problematici viene gestito direttamente dalle società di produzione dei materiali compravenduti.

Struttura criminale



Se ne desume, pertanto, che le operazioni commerciali poste in essere non potrebbero essere, comunque, in alcun modo autorizzabili e che la complessa attività di predisposizione di documentazione artefatta, ovvero la triangolazione con Stati terzi, ha il solo scopo di trarre in inganno i soggetti deputati ai controlli, sia doganali che afferenti alle transazioni finanziarie operate attraverso il circuito bancario internazionale. «Si tratta, in sostanza – si legge nel fermo di indiziato di delitto emesso dai pm – di una complessa struttura criminale che, nonostante gli embarghi internazionali, riesce ad esportare armi di ogni tipo usando vari escamotage, come ad esempio la dichiarazione che si tratta di materiali dual use o triangolando il commercio illecito, simulando che gli affari si svolgono con paesi che non hanno alcun limite derivante da obblighi o sanzioni internazionali».

Nessun dubbio

Per quanto attiene al materiale “dual use” (doppio uso) la Procura precisa che nel caso degli elicotteri sono sufficienti poche ed elementari modifiche per installare gli allestimenti militari. La reale natura dei prodotti trattati dal presunto gruppo criminale risulta chiara anche dal fatto che i Paesi esteri e le organizzazioni internazionali umanitarie non necessitano dell'utilizzo di costose intermediazioni e solitamente procedono agli acquisti direttamente presso le imprese che costruiscono i mezzi di interesse.

Le ultime emergenze investigative hanno, poi, definitivamente sciolto ogni residuo dubbio della Procura di Napoli e del Gico della Gdf di Venezia, poiché emerge che i fermati trattano materiali inequivocabilmente destinati all'uso militare. Come se non bastasse, una nota di ottobre 2015 del Ministero della Difesa, segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti, con l'elenco completo dei materiali trattati dai componenti dell'organizzazione messa sotto la lente da investigatori e inquirenti, specifica come “dual use” gran parte dei materiali trattati e addirittura come armamenti le parti di elicotteri militari d'assalto.

Le origini di Sie e i nomi noti

Nata per il commercio di elicotteri anche a soggetti istituzionali esteri, la società gestita da Andrea Pardi, negli ultimi tempi ha iniziato a diversificare le offerte commerciali, provvedendo anche alla vendita di veri e propri materiali di armamento di produzione ucraina, commercializzati dalla sede romana della società in modo da evitare il transito sul suolo nazionale di ciò che non sia di produzione italiana.

Per operare sul mercato, Sie utilizza accordi commerciali con soggetti terzi e solitamente provvede all'assunzione di soggetti con prestigiosi incarichi istituzionali, o con forti legami con il mondo politico, inquadrandoli a tempo indeterminato fra i propri dipendenti oppure utilizzandoli quali collaboratori occasionali e all'organizzazione di partnership con soggetti che hanno dei potenziali acquirenti in Paesi esteri e per conto dei quali hanno espresso mandato ad effettuare delle operazioni di carattere commerciale, non effettuabili con ordinari criteri di mercato per via sia dei materiali compravenduti sia delle caratteristiche soggettive degli acquirenti.

A mero titolo esemplificativo il provvedimento della Dda ricorda come siano state assunte una ex segretaria dell'ex senatore Marcello Dell'Utri e siano state utilizzate le collaborazioni di Riccardo Migliori, deputato dal 2008 al 2013 ed ex-presidente dell' Osce (Organization for security and co-operation in Europe) e Walter Pilati, già ufficiale dell'Aeronautica militare (vale la pena di sottolineare la liceità di queste assunzioni e collaborazioni e il fatto che nessuno di questi soggetti è indagato o coinvolto).

Nel novero dei contatti di Pardi la Procura e la Gdf hanno rinvenuto e identificato soggetti di area campana con i quali è iniziata una duplice collaborazione finalizzata alla vendita di elicotteri italiani ed ucraini in Libia e al piazzamento di prodotti ed armamenti di provenienza ucraina.

r.galullo@ilsole24ore.com

© Riproduzione riservata