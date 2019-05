Ddl fallimenti, primo sì della Camera. Orlando: «Passo importante»

Via libera quasi all’unanimità della Camera al disegno di legge delega in 15 articoli per la «riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza». In pratica, l'aggiornamento delle norme sui fallimenti promossa dal Governo in base alle indicazioni elaborate dalla Commissione ministeriale Rordorf. Sul provvedimento, approvato in prima lettura, si sono registrati 276 voti favorevoli, un contrario e 125 astenuti. Molti parlamentari dell'opposizione hanno evidenziato nelle dichiarazioni di voto finali che, vista l'evoluzione della situazione politica, il provvedimento è probabilmente destinato a passare il traguardo in questa legislatura.

Orlando: con riforma sblocco di importanti risorse per economia

A caldo, il Guardasigilli Andrea Orlando esprime massima soddisfazione per il completamento del primo passaggio parlamentare della legge delega. «Si tratta di un primo passo importantissimo verso l'approvazione definitiva di una riforma che finalmente modernizza un sistema vecchio di 74 anni», ha sottolineato Orlando, sintetizzando i punti chiave del provvedimento. In evidenza, in particolare, l’ anticipo delle procedure di allerta, la scelta di «prevenire il rischio default quando è ancora possibile», e il supermaneto della lacuna normativa relativa al fallimento dei gruppi di imprese. Le misure approvate dalla Camera, ha concluso Orlando, «possono contribuire a

sbloccare importanti risorse per l'economia italiana, che oggi sono incagliate in procedure concorsuali lente e inefficaci, che troppo spesso portano alla dispersione della capacità produttiva delle aziende, al non ottimale soddisfacimento dei creditori e alla perdita di posti di lavoro e di know how».

Fase preventiva di “allerta” della crisi

La riforma, che passa ora all'attenzione del Senato, punta a favorire la “messa in sicurezza” della crisi di un'azienda (o di gruppi di imprese) facendola emergere per tempo, prima cioè che la situazione sia compromessa. L’obiettivo è quindi di introdurre nel nostro ordinamento una fase preventiva di “allerta” della crisi d'impresa e di procedure per la loro risoluzione “assistita”, che permettano un effettivo rilancio. Altro obiettivo della riforma è quello di rivisitare le norme sul concordato preventivo limitandolo ai casi in cui sia possibile puntare al salvataggio dell'attività economica a rischio fallimento.

Stop ai termini “fallito” e “fallimento”

Il disegno di legge si propone anche di cancellare dalla nostra normativa le parole “fallito” e “fallimento”, sostituendole questo “marchio d’infamia” con espressioni di pari significato come “liquidazione giudiziale”. Uscita invece dalla delega, con stralcio approvato dall'Aula nel maggio scorso, l'articolo della delega relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, all'attualmente all'esame in sede referente della commissione Giustizia.

