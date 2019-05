Rigopiano: vittime quasi tutte morte sul colpo

La valanga che si è abbattuta, distruggendolo, sull’albergo Rigopiano di Farindola, avrebbe ucciso sul colpo le 29 vittime del resort. La conferma è filtrata da ambienti giudiziari. Chi non è morto subito non sarebbe sopravvissuto alla valanga per lungo tempo. I medici legali ora hanno 60 giorni di tempo per consegnare le autopsie, ma sarebbe già evidente che le morti sono giunte quasi tutte in un breve lasso di tempo. Traumi, asfissia, schiacciamento, concause che

quasi all’istante hanno prima tramortito facendo perdere conoscenza poi ucciso le vittime rapidamente.

Trascinati da una forza inaudita

Delle 29 vittime fanno parte anche Gabriele D'Angelo e Alessandro Giancaterino, cameriere e maître dell’hotel, che secondo il medico legale di parte Domenico Angelucci di Chieti, sarebbero invece morti per assideramento come prima e principale causa. Come hanno raccontato i soccorritori, i corpi sono stati trovati quasi tutti con danni evidenti, colpiti, trascinati dalla valanga e dai detriti in modo violento 'con una forza inaudita', hanno spiegato. Ciò comporta un lungo lavoro di autopsia e quindi non è escluso, si apprende a palazzo di giustizia, che i periti possano prolungare il loro lavoro oltre i tempi stabiliti. Le indagini intanto vanno avanti soprattutto sul fronte della ricostruzione del quadro normativo, delle responsabilità e della filiera di comando con l'ascolto di vari dirigenti pubblici.

Le 29 vittime della valanga che ha distiutto l’hotel Rigopiano (Ansa)

Presidente giunta Abruzzo D’Alfonso da Mattarella

Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso, ieri ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a una delegazione della Giunta. A Mattarella «ho rappresentato la concatenazione e l'eccezionalità epocale degli eventi che hanno colpito l’Abruzzo nel mese di gennaio: il maltempo e i suoi deleteri effetti collaterali sulla rete elettrica e sulla

viabilità, il terremoto e il timore per le possibili conseguenze sulle grandi dighe, le tragedie di Rigopiano e di Campo Felice. Gli ho anche parlato delle ripercussioni che tali calamità hanno avuto non solo sulla popolazione ma anche sulle attività produttive».

Delrio: concatenazione di eventi

La nevicata, ha detto il ministro delle Infrastrutture Delrio, «è stata di un'intensita' eccezionale, in particolare tra il 16 e il 19 gennaio. La stazione nivometrica di Campotosto la sera del 15 gennaio registrava 30 centimetri di neve, la sera del 18 ne registrava 239, quindi oltre due metri di neve si erano accumulati in quel lasso di tempo. Nell’area di Farindola, il Comune in cui era situato l'hotel Rigopiano, oltre due metri di neve si sono accumulati in settantadue ore.

Queste precipitazioni eccezionali hanno provocato conseguenze molto gravi sul sistema della viabilità e sulla rete elettrica». Il ministro ha ricordato che mercoledì 18 gennaio sono state registrate quattro scosse rilevanti: la prima alle ore 10,25 di magnitudo 5.1, la seconda alle 11,14 di 5.5 (la più forte), la terza alle 11,25 di 5.4 e la quarta alle 14,33 di 5.0. «Alcune ore dopo - ha sottolineato il ministro - una slavina di enormi proporzioni si è abbattuta sull’hotel Rigopiano».

Macchine travolte dalla valanga nell'area dell'Hotel Rigopiano (Ansa)

Il geologo del Cnr: l’hotel era nel posto sbagliato

«Stava nel posto sbagliato, ampliato nel posto sbagliato, per carità nelle regole

di legge. Ma quel problema lo si doveva porre prima. Non possiamo essere immuni dagli eventi naturali, il rischio zero non ce l'abbiamo. Però mitigare il rischio sì, quello è colpevole non farlo», ha detto il geologo e primo ricercatore

del Cnr, Mario Tozzi, parlando all'università di Cassino all'inaugurazione dell'anno accademico, tornando alla tragedia dell'hotel Rigopiano sul Gran Sasso,in Abruzzo. «Siamo un Paese di montagna e con altissimo rischio naturale

- ha aggiunto - ma ci illudiamo di essere la Siberia, piatti e senza terremoti. Non è così. Quello che ci manca è l'incorporazione del rischio naturale nei nostri orizzonti culturali. Il paesaggio dell'Appennino è costruito da terremoti. Quello in cui viviamo è un paesaggio sismico, ma facciamo finta di essere in spiaggia».

Raccolta fondi per il piccolo Samuel

Il Comune di Osimo, in provincia di Ancona, ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi a sostegno del piccolo Samuel, orfano di entrambi i genitori, Marina Serraiocco e Domenico Di Michelangelo, vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano in Abruzzo. Nella cittadina marchigiana abitava la famiglia Di Michelangelo, di origini abruzzesi.



Cerimonia a Montesilvano per Faye Dame

Si terrà forse domani la cerimonia funebre organizzata a Montesilvano (Pescara) dalla comunità senegalese per Faye Dame, l’immigrato trentenne morto nella valanga di Rigopiano. Si tratta dell'ultima vittima in attesa del funerale: la cerimonia vera e propria verrà effettuata in Senegal quando la salma, a cura del Consolato di Ascoli Piceno, verrà trasportata nel paese d’origine del tuttofare dell'hotel morto il 18 gennaio. A Montesilvano i familiari presenti, lo zio e un altro fratello che hanno effettuato il riconoscimento legale, daranno vita a una cerimonia 'privata' della comunità con la partecipazione di un imam, ma non è dato sapere ancora se sarà presente la salma stessa, che al momento è ancora all’obitorio di Pescara.

Morto di infarto lo speleologo soccorritore

Ieri è morto per un infarto, a soli 39 anni, Andrea Pietrolungo uno dei soccorritori impegnati sul campo in Abruzzo in queste settimane. Pietrolungo, che aveva partecipato a numerose operazioni di soccorso nella neve, era un tecnico speleologico del soccorso alpino, volontario molto conosciuto nell’ambiente, e direttore regionale della scuola di speleologia.



