Smog, solo la pioggia salva la Lombardia dalla morsa del PM10

Record di inquinamento dell’aria in Lombardia ma arriva la pioggia, che lava l’aria.

Le condizioni meteorologiche di questi giorni, particolarmente sfavorevoli per la dispersione degli inquinanti, hanno determinato il superamento diffuso della soglia di 50 microgrammi per metro cubo in Lombardia. In particolare, il 31 gennaio sono state rilevate concentrazioni superiori ai 200 microgrammi di polveri per metro cubo d’aria nelle stazioni di Bergamo Garibaldi (224 microgrammi), Bergamo Meucci (205), Como Centro (213), Lecco Amendola (209), Merate (210) e Valmadrera (207µmicrogrammi per metro cubo). A Milano il valore massimo registrato è stato pari a 161.

Interessante notare come a Moggio, che si trova ai confini delle province di Lecco e Bergamo a circa 1.200 metri di quota, e quindi sopra lo strato di rimescolamento dell’aria, la concentrazione di Pm10 sia stata di soli 6 microgrammi.

A Roma, secondo l’associazione di consumatori Codici, «basta con inutili palliativi: sincronizzare i semafori creando l’onda verde e digitalizzare il controllo del traffico». Sesto giorno consecutivo di Pm10 alle stelle a Roma, dove il Comune prevede il blocco delle auto euro2: «Palliativo del tutto insufficiente così come le targhe alterne», dice l’associazione di consumatori. «A Roma si rende necessario e non più prorogabile un piano per il traffico degno di questo nome. Deve essere fatta una pianificazione organica e di lungo periodo con auto che scorrano e sostino il meno possibile, attraverso la sincronizzazione dei semafori in modo tale da creare la cosiddetta “onda verde”. Si veda inoltre di digitalizzare il controllo del traffico, in tutta Europa i semafori sono dotati di sensori e così non c'è modo di far sostare inutilmente gli autoveicoli. Basta con slogan demagogici e senza senso degli ambientalisti sul fatto che le macchine debbano “andare piano”, non possono esserci tre semafori ogni cinquecento metri: velocizziamo e snelliamo il traffico».

Di parere opposto in Lombardia alcuni consiglieri regionali, che chiedono di rallentare il traffico. «La Svizzera come modello nella battaglia antismog. E in particolare le misure prese dal Canton Ticino in questi giorni in cui tutto il nord è sommerso dalla cappa di inquinanti. Sull’esempio di quanto deciso dai nostri confinanti, riproponiamo a Regione Lombardia di imporre il limite su strade e autostrade almeno dei 90 chilometri orari, come abbiamo già chiesto in passato. E soprattutto di rendere i mezzi pubblici e i treni gratuiti», dicono Giuseppe Villani, Laura Barzaghi e Agostino Alloni, consiglieri regionali del Pd.

