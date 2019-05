’ndrangheta: arrestato ex assessore Calabria, «Robin Hood» al contrario

In Calabria la storia di Robin Hood si declina al contrario: i soldi destinati alle famiglie calabresi in difficoltà finivano in gran parte nelle tasche di politici e amministratori, oltre che in conti in Svizzera. Oppure andavano nel portafoglio dei clientes sull'agenda della politica. Il tutto con la benedizione del clan Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia), tanto per smentire ancora una volta, con i fatti, che la mafia porta lavoro e ricchezza. Così - in una regione che muore ogni giorno e in cui secondo gli ultimi dati Istat tre persone su dieci sono a rischio povertà - i fondi del Credito sociale, un fondo rotativo destinato al microcredito in favore di nuclei familiari in difficoltà, sono diventati una spregiudicata appropriazione personale e privata.

La gestione del fondo del Credito sociale, sul quale sarebbero dovuti confluire inizialmente 20 milioni, poi diventati 10, secondo l'indagine “Robin Hood” (al contrario) della Dda di Catanzaro (capo Nicola Gratteri) divenne fin dal primo

Il consigliere Regionale Nazzareno Salerno durante una seduta del consiglio regionale, 22 dicembre 2015. ANSA/Marco Costantino

giorno oggetto di spasmodica attenzione dell'attuale consigliere regionale ed ex assessore al Lavoro e politiche sociali nella Giunta Scopelliti, Nazzareno Salerno, che mediante un'opera di pressione continua impose le sue scelte per impossessarsi del fondo. Salerno è stato arrestato insieme ad altre 8 persone. Le indagini sono state condotte dal Ros con il Comando provinciale carabinieri di Catanzaro e quello della Guardia di finanza di Vibo Valentia.

Per raggiungere i suoi fini - secondo l'accusa - Salerno impose la nomina di un Comitato di gestione che si occupasse dell'istruttoria delle domande. L'esternalizzazione era funzionale a favorire soggetti vicini a Salerno, scelti contravvenendo alle regole dell'evidenza pubblica, per il solo dato della vicinanza all'assessore.

L'indagine bancaria ha svelato l'esistenza di un accordo corruttivo in virtù del quale Salerno, in cambio di oltre 200mila euro, ha affidato il servizio alla società Cooperfin, il cui amministratore delegato è Ortensio Marano, secondo la Dda altro contraente del pactum sceleris. La pervicacia di Salerno per affidare all'esterno il servizio arriverà ad una gravissima intimidazione - posta in essere con due soggetti contigui alla cosca Mancuso di Limbadi, all'interno di un vivaio - nei confronti di Bruno Calvetta, all'epoca direttore preposto al dipartimento di riferimento per l'assessorato guidato da Salerno, fermo nel non assecondare le pretese del politico.

L’appalto alla finanziaria Cooperfin Spa

Salerno, per assicurarsi la riuscita del piano criminale, costringerà Calvetta a rinunciare definitivamente all'idea di affidare la gestione del servizio a Fincalabra e ad affidare la gestione “economica” del progetto al suo uomo di fiducia Vincenzo Caserta, dirigente regionale del tutto prono alle richieste dell'ex assessore. Caserta, in aperta violazione dei fini statutari della Fondazione Calabria Etica (Fce), affiderà a quest'ultima la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria. La fondazione, sotto la guida di Pasqualino Ruberto, altro uomo in affari secondo la Dda con Salerno, nel giro di appena otto giorni provvederà all'indizione di una nuova manifestazione di interessi (in luogo dell'indizione di una gara di livello comunitario) e alla aggiudicazione a Cooperfin spa.

L’ipotesi di corruzione

La finanziaria aggiudicatrice si approprierà di 1,9 milioni di fondi pubblici di matrice comunitaria e con questi corrisponderà a Salerno il prezzo della corruzione. Più precisamente riverserà un milione su un conto corrente personale della finanziaria. Appena 4 giorni dopo tale disinvolta operazione, riverserà, mediante due bonifici, una somma totale di 200mila euro in favore di Nazzareno Salerno e la parte restante verrà gestita da Cooperfin spa mediante riversamenti su propri conti corrente e prestiti cambializzati condotti nella sua normale attività di finanziaria.

Circa 800mila euro, ancora giacenti sul conto corrente dedicato, verranno investiti in Svizzera, con la causale “Progetto giubilare” in capo ad una società sulla quale sono ancora in corso accertamenti.



