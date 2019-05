Fisco, terremoto e moda sul Sole di venerdì 3 febbraio

Fisco, terremoto e moda. Sono tre fra i principali argomenti sul Sole 24 Ore in edicola venerdì 3 febbraio 2017.

Fisco

La conciliazione tra fisco e bilanci, correzioni alle comunicazioni Iva, collaborazione dei professionisti con il governo. Si è tenuta oggi la 26esima edizione di Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali. Il viceministro all'Economia Luigi Casero ha annunciato, durante il suo intervento, che è in arrivo una disposizione per allineare le regole fiscali a quelle sui bilanci. In questo modo sarà possibile per più di un milione di imprese avere gli strumenti per presentare bilanci e dichiarazioni. Cambio in arrivo anche per la funzione degli studi di settore che diventano “indice di fedeltà fiscale ed elemento di 'compliance'” . Con questo sistema il fisco individuerà “il contribuente fedele”, che “potrà avere tutta una serie di vantaggi” e sarà possibile “soffermare l'attenzione sul contribuente infedele”, sul quale “ci saranno analisi e controlli”. Il neo eletto presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti Massimo Miani si dice soddisfatto del “riconoscimento del ruolo di una professione che ha dato tanto, e può dare ancora tanto, a partire dalla fatturazione elettronica”. Questo percorso di collaborazione, ha affermato Miani, va valorizzato anche nella fase di scrittura delle disposizioni fiscali. Rossella Orlandi direttore dell'Agenzia delle Entrate si è detta soddisfatta per il lavoro “significativo” fatto per la lotta all'evasione e ha rilanciato la necessità di un impegno per ridurre le violazioni in materia di Iva. Sul Sole 24 Ore di venerdì 3 febbraio lo Speciale Telefisco di 9 pagine approfondirà tutti i nodi fiscali affrontati.

Terremoto, focus sul nuovo decreto

Sul Sole 24 ore di venerdì 3 febbraio il punto sul confronto con Bruxelles e le misure allo studio del Governo per l'aggiustamento dei conti pubblici richiesto dall'Ue che vale lo 0,2% del Pil: dagli interventi sulla spesa pubblica, in particolare sugli acquisti, agli aumenti delle accise fino al potenziamento della lotta all'evasione fiscale con strumenti come il reverse charge e lo split payment. Un focus anche sul nuovo decreto per le aree terremotate che prevede subito misure per gli allevatori, sostegno al reddito e semplificazioni amministrative.



Il mercato della cosmetica

Le prime due pagine di moda sono dedicate questa settimana alla cosmetica. In copertina, un'intervista esclusiva ad Alberto Noè, country manager Italia di Shiseido Group. Il nostro Paese è strategico per il colosso giapponese e il 2016 si chiuderà con una crescita del 20% del fatturato. Importante anche Milano, dove c'è la sede italiana del gruppo e sulla quale si concentrano nuove iniziative e progetti di marketing. Nel 2017 comincerà poi a dare i suoi frutti l'accordo siglato con Dolce&Gabbana per tutta la parte beauty (profumi, make up e creme). Sempre in copertina, un approfondimento sui principali mercati esteri della cosmetica made in Italy (Germania, Francia e Stati Uniti). La seconda pagina è dedicata alla sostenibilità, partendo da Procter&Gamble, all'avanguardia nelle produzione a impatto minimo sull'ambiente. Le pagine tre e quattro sono legate alla moda, con la sfilata di Dolce&Gabbana di alta sartoria maschile sul palcoscenico della Scala e la presentazione del nuovo corso dello storico brand Colmar.

© Riproduzione riservata